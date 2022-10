Fehérváry s mínuskou a troma hitmi, skvelý návrat Marchanda

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave s Martinom Fehérvárym prehrali v noci na piatok v NHL na ľade Dallasu Stars 0:2. Slovenský obranca si pripísal dve trestné minúty a jeden mínusový bod.

Kanadský útočník Connor McDavid sa hetrikom a asistenciou podieľal na triumfe Edmontonu Oilers na ľade Chicaga Blackhawks 6:5.

Fehérváry nastúpil v druhej obrannej dvojici s Nickom Jensenom. Na ľade strávil 17:40 min a v 44. minúte dostal menší trest za hákovanie. Zaznamenal aj tri hity, pričom v tomto ukazovateli bol spoločne so spoluhráčmi Nickom Dowdom a Garnetom Hathawayom najlepší z tímu.

McDavid sa gólovo presadil po trojzápasovej absencii. Svojím druhým hetrikom v sezóne a dvanástym v kariére pomohol Edmontonu k tretiemu víťazstvu za sebou. "Olejári" zároveň ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu Chicaga.

V drese Montrealu Canadiens opäť nenastúpil slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý naďalej absentuje pre zranenie. Jeho tím dosiahol štvrté víťazstvo v sezóne, keď na ľade Buffala Sabres triumfoval 3:2. Pre Habs to bol prvý tohtosezónny triumf bez Slafkovského.

Jednou z udalostí noci bol návrat Kanaďana Brada Marchanda do zostavy Bostonu Bruins. Bilanciou 2 góly a 1 asistencia pomohol k víťazstvu "medveďov" nad Detroitom Red Wings 5:1. Pre Bruins to bolo už siedme víťazstvo z úvodných ôsmich zápasov sezóny. Marchand v lete absolvoval dvojnásobnú operáciu bedrového kĺbu a návrat do zostavy Bostonu pôvodne avizoval na 24. novembra. Boston je so 14 bodmi na čele NHL.

Hráči Nashville Predators zdolali St. Louis Blues 6:2 a dosiahli 900. víťazstvo v klubovej histórii. Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili nad Floridou Panthers 4:3 aj vďaka výkonu brankára Cartera Harta, ktorý zmaril 47 striel hostí. Ottawa neuspela na domácom ľade, prehrou s Minnesotou 2:4 sa ich víťazná séria skončila na čísle štyri.

Výsledky:

Boston - Detroit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Góly: 14. Coyle (Forbort, Marchand), 32. Marchand (H. Lindholm, Pastrňák), 43. Marchand (DeBrusk, Pastrňák), 44. Cr. Smith (Nosek, Forbort), 45. Pastrňák (Bergeron, H. Lindholm) – 39. Erne (Hronek).

Buffalo - Montreal 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Góly: 21. J. Skinner (Tuch, Quinn), 53. Cozens (Bryson, Pilut) – 14. Gallagher (Jos. Anderson, Dvorak), 47. Guhle (Savard, Caufield), 57. Gallagher (Savard).

Ottawa - Minnesota 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Góly: 4. DeBrincat (Giroux, Hamonic), 45. Chabot (DeBrincat, Batherson) – 8. Zuccarello (Addison, Kaprizov), 19. Kaprizov (Spurgeon, F. Gaudreau), 25. Hartman (Eriksson Ek), 58. F. Gaudreau.

Philadelphia - Florida 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Góly: 7. DeAngelo (Konecny, Farabee), 16. Laughton (Konecny, Hayes), 31. MacEwen (Seeler, Deslauriers), 32. Farabee (Hayes, Tippett) – 4. Forsling (Barkov, Verhaeghe), 8. Mahura (Gudas, White), 41. Montour (Reinhart, M. Tkachuk).

Nashville - St. Louis 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Góly: 17. Jeannot (Josi, Sissons), 36. McCarron (Josi, F. Forsberg), 37. Sanford (Co. Smith), 42. Johansen (F. Forsberg, Duchene), 53. Josi (F. Forsberg, Duchene), 56. Granlund (Duchene, Co. Smith) – 2. Thomas (Faulk), 27. B. Schenn (Parayko, Faulk).

Dallas - Washington 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 17. J. Robertson (Lundkvist, Hintz), 51. Kiviranta.

Chicago - Edmonton 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)

Góly: 14. Athanasiou (Domi), 16. R. Johnson (Cal. Jones, Blackwell), 22. J. Toews (Domi, P. Kane), 37. Domi (Raddysh, P. Kane), 57. P. Kane (McCabe, Cal. Jones) – 11. Hyman (McDavid, E. Kane), 21. McDavid (Bouchard, Kulak), 29. McDavid (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 41. Nugent-Hopkins (Draisaitl, Barrie), 51. McDavid (Bouchard), 60. Draisaitl (E. Kane, Yamamoto).

Seattle - Vancouver 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Góly: 19. Oleksiak (Schultz, Tanev), 20. McCann (Gourde, Dunn), 35. Beniers (Schwartz, Eberle), 60. Schwartz (Eberle, Burakovsky) - 5. Michejev (Schenn, Kuzmenko), 24. Michejev (Dries, Garland), 35. Kuzmenko (Miller, Pettersson), 42. Pettersson (Schenn), 59. Garland.

Los Angeles - Winnipeg 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)

Góly: 10. Kaliyev (T. Moore, Durzi), 11. Lizotte (Grundström, Lemieux), 15. Vilardi (Fiala), 45. T. Moore (Danault) – 6. Scheifele, 19. Lowry (D. Gustafsson, DeMelo), 37. Dubois (Connor, Morrissey), 39. Schmidt (Lowry, M. Barron), 55. Jonsson Fjällby (Dillon), 60. Wheeler.

San Jose - Toronto 4:3 pp (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 1. Couture (Nieto, Barabanov), 26. Couture (Barabanov, E. Karlsson), 26. Meier (Couture, E. Karlsson), 61. E. Karlsson (Meier) – 6. Kämpf (Kerfoot, Marner), 40. Marner (Rielly, Kerfoot), 46. Matthews (Rielly, Tavares).