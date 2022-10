Trabzonspor s Hamšíkom si skomplikoval cestu za futbalovou jarou, Betis a Freiburg s istotou postupu

Futbalisti Betisu Sevilla si zabezpečili postup do osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovom zápase C-skupiny zvíťazili na ihrisku Ludogorca Razgrad 1:0.

Pred posledným kolom majú na konte trinásť bodov, priebežne druhý Ludogorec aj tretí AS Rím nazbierali po sedem bodov. V "géčku" prvýkrát nezabodoval naplno Freiburg, no domácou remízou s Olympiakosom Pireus 1:1 si zaistil účasť v elitnej šestnástke súťaže.

V play off EL si s určitosťou zahrajú aj Fenerbahce Istanbul a Rennes, o svojom postupe rozhodli už v predošlom kole. Oba tímy remizovali vo štvrtkových zápasoch a v B-skupine majú po 11 bodov. O víťazovi, ktorý priamo postúpi do osemfinále, rozhodne až posledné kolo. Fenerbahce nastúpi proti Dynamu Kyjev, Rennes bude hrať s AEK Larnaka.

Hráči PSV Eindhoven zvíťazili nad Arsenalom Londýn 2:0 a získali istotu postupu do vyraďovacej fázy súťaže. Pred záverečným 6. kolom už majú pred tretím tímom tabuľky A-skupiny FK Bodö/Glimt nedostihnuteľný 6-bodový náskok. Nádej na umiestnenie na konečnej tretej priečke zvýšil FC Zürich, ktorý zvíťazil nad FK Bodö/Glimt 2:1 gólom vo 4. minúte nadstaveného času.

V play off EL nebudú chýbať ani hráči belgického Royale Union Saint-Gilloise, ktorí v "déčku" zvíťazili na trávniku švédskeho Malmö FF 2:0.



Európska liga - skupinová fáza, 5. kolo:

A-skupina:

PSV Eindhoven - FC Arsenal 2:0 (0:0)

Góly: 56. Veerman, 63. De Jong



FC Zürich - FK Bodö/Glimt 2:1 (0:1)

Góly: 67. Boranijasevič, 90.+4 Marchesano - 45.+1 Pellegrino



B-skupina:

Fenerbahce Istanbul - Stade Rennes 3:3 (1:3)

Góly: 42. Valencia, 82. Zajc, 88. Mor - 5. a 30. Gouiri, 16. Terrier



AEK Larnaka - Dynamo Kyjev 3:3 (1:1)

Góly: 26. a 72. Altman, 53. Rafa Lopes - 82. a 90.+2 Garmaš, 45.+1 Vanat



tabuľka:

1. Fenerbahce 5 3 2 0 11:7 11**

2. Rennes 5 3 2 0 10:7 11**

3. AEK Larnaka 5 1 1 3 6:9 4

4. Dynamo Kyjev 5 0 1 4 5:9 1



C-skupina:

Ludogorec Razgrad - Betis Sevilla 0:1 (0:0)

Gól: 56. Fekir



HJK Helsinki - AS Rím 1:2 (0:1)

Góly: 54. Hetemaj - 41. Abraham, 62. Hoskonen (vlastný)



tabuľka:

1. Betis 5 4 1 0 9:4 13*

2. Ludogorec Razgrad 5 2 1 2 7:6 7

3. AS Rím 5 2 1 2 8:6 7

4. HJK Helsinki 5 0 1 4 2:10 1



D-skupina:

Union Berlín - SC Braga 1:0 (0:0)

Gól: 68. Knoche (z 11 m)



Malmö FF - Royale Union Saint-Gilloise 0:2 (0:2)

Góly: 10. Teuma, 42. Lazare Amani



E-skupina:

Omonia Nikózia - Real Sociedad San Sebastian 0:2 (0:1)

Góly: 45.+2 Navarro, 60. Karrikaburu



Manchester United - Šeriff Tiraspoľ 3:0 (1:0)

Góly: 44. Dalot, 65. Rashford, 81. Ronaldo

/M. Dúbravka (Manchester) bol na lavičke náhradníkov/



F-skupina:

Lazio Rím - FC Midtjylland 2:1 (1:1)

Góly: 36. Milinkovič, 58. Pedro - 8. Isaksen



Sturm Graz - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)

Gól: 90.+3 Kiteišvili

/D. Hancko (Feyenoord) odohral celé stretnutie/



G-skupina:

FC Nantes - FK Karabach 2:1 (1:0)

Góly: 16. Blas, 90.+5 Ganago - 56. Ozobič (z 11 m)



SC Freiburg - Olympiakos Pireus 1:1 (0:1)

Góly: 90.+3 Kubler - 17. El Arabi. ČK: 90.+7 Ba (Pireus) po 2. ŽK



H-skupina:

Ferencváros Budapešť - AS Monaco 1:1 (0:1)

Góly: 82. Zachariassen - 31. Ben Yedder



Crvena zvezda Belehrad - Trabzonspor 2:1 (1:1)

Góly: 37. Katai, 64. Pešič - 39. Bakasetas

/M. Hamšík (Trabzonspor) hral do 82. min/



* - istý postup do osemfinále EL

** - istý postup do play off EL