Slovan otočil zápas s Jerevanom v priebehu minúty: Belasí sú na čele skupiny!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava triumfovali vo štvrtkovom stretnutí H-skupiny Európskej konferenčnej ligy nad Pjunikom Jerevan 2:1.

Vďaka gólom Gurama Kašiu a Erica Ramireza v závere riadneho hracieho času sa výrazne priblížili k postupu do play off, pred záverečným kolom sú na čele tabuľky a 3. novembra budú mať na ihrisku Žalgirisu Vilnius všetko vo vlastných rukách.



Skóre otvoril v 64. minúte Eugeniu Cociuc, ktorý skóroval z pokutového kopu po faule brankára Adriána Chovana. Domáci mali väčšinu zápasu navrch, no v závere to už vyzeralo, že postup si zaistí ich súper. V 84. minúte však začal bleskový obrat Kašia a následne využil chybu hosťujúceho brankára Ramirez.

Slovan má na konte osem bodov rovnako ako FC Bazilej, ktorý remizoval so Žalgirisom 2:2, disponuje však lepšou bilanciou vzájomných zápasov. Pjunik získal o dva body menej a šancu zabojovať o jarnú časť má ešte aj Vilnius s piatimi bodmi.



Európska konferenčná liga - H-skupina:

ŠK Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 2:1 (0:0)

Góly: 84. Kašia, 85. Ramirez - 64. Cociuc (z 11 m). Rozhodovali: Schüttengruber - Brandner, Steinacher (všetci Rak.), ŽK: Chovan, Ramirez, Zmrhal - Bratkov, Jurčenko, 15.783 divákov

Slovan: Chovan - Medveděv (71. Ramirez), Kašia, Abena, Lovat (71. Pauschek) - Mustafič (86. Agbo), Kucka - Zmrhal, Weiss ml. (75. Green), Čakvetadze (86. De Marco) - Čavrič

Pjunik: Jurčenko - Gonzalez, Milijkovič, Baranov, Juninho (62. Kovalenko) - Dašjan, Cociuc (77. Spirovski), Bratkov, Harutjunjan (71. Karasjuk) - Jurčič (80. Karapetjan), Otubanjo (46. Diop)



Do zápasu vstúpili iniciatívne domáci, prvú väčšiu šancu si vytvoril Čavrič, ktorý sa dokázal uvoľniť v zhustenom priestore a pred bránkou sa snažil nájsť Kucku. Ten však na loptu nedosiahol. O chvíľu to z diaľky skúsil Lovat a postaral sa o prvý rohový kop svojho tímu, no "belasí" z neho vážnejšie bránku Jurčenka neohrozili. Obrana domácich si s niekoľkými pokusmi o prechod súpera do útoku poradila.

Slovan mal ešte niekoľko šancí, obrane hostí spôsobil dvakrát problémy Zmrhal, v 14. minúte najskôr Jurčenkovi vypadla jeho prudká strela zo strednej vzdialenosti a o chvíľu tesne minul center na hranicu malého vápna. Do polčasu sa už nič výraznejšie nestalo - Slovan na súperovu obranu nič nevymyslel a Pjunik nedokázal ťažiť zo svojej výraznejšej aktivity v útoku.

"Belasí" nastúpili do druhého polčasu naplno, do dvoch veľkých šancí sa dostali v priebehu necelých piatich minút. Ako prvý to skúsil Zmhral a vyrazenú loptu mohol poslať do siete kapitán Weiss, ktorý netrafil bránku. Ďalšia veľká šanca sa skončila rohovým kopom. Prvý zákrok zazanamenal v 55. minúte Chovan, keď ho z blízka preveril Dašjan. Už o chvíľu bol brankár domácich v súboji so striedajúcim Diopom, ktorý mal šancu v úniku. Senegalčan skončil na zemi a hlavný rozhodca odpískal penaltu a udelil Chovanovi žltú kartu.

Následný pokutový kop premenil Cociuc. Slovan sa okamžite začal snažiť o vyrovnanie, obrovskú šancu nevyužil Čavrič, ktorý dostal výstavný center od Lovata. O vyrovnávajúci gól sa postaral Kašia, keď sa presadil v skrumáži pred bránkou. Do minúty pridal víťazný gól striedajúci Ramirez, keď využil zaváhanie obrany hostí. Domáci vydržali veľký tlak súpera v nadstavenom čase a odplatili súperovi prehru z prvého zápasu.

hlasy po zápase (zdroj: RTVS):

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Urobili sme jednu veľkú chybu, ktorou sme skoro prehrali, ale podali sme vynikajúci výkon. Už málokto veril, že to otočíme, ale toto mužstvo má silu. Ľudia nám fantasticky pomohli, dali sme druhý gól po ich chybe, to patrí k futbalu. Zaslúžene sme vyhrali, v závere sme to mohli stratiť, futbal je o detailoch. Boli sme lepší počas celého zápasu. Skupina je vyrovnaná, v poslednom kole sa rozhodne o všetkom."

Jaromír Zmrhal, krídelník Slovana: "Odohrali sme kvalitný zápas, vytvorili sme si mnoho šancí, oni ich toľko nemali. Prehrávali sme 0:1, v závere to bola hra na nervy, ale sme radi, že sme to dokázali otočiť."



tabuľka H-skupiny:

1. SLOVAN 5 2 2 1 7:6 8

2. Bazilej 5 2 2 1 9:8 8

3. Jerevan 5 2 0 3 7:7 6

4. Vilnius 5 1 2 2 4:6 5

Futbalisti FC Bazilej remizovali so Žalgirisom Vilnius 2:2 v 5. kole Európskej konferenčnej ligy. V tabuľke H-skupiny im patrí priebežná druhá priečka za Slovanom Bratislava, pričom oba tímy nazbierali po 8 bodov, slovenský klub má lepšiu vzájomnú bilanciu.

O osude skupiny rozhodne až posledné kolo, pred ktorým nemá nič isté ani jeden zo štyroch účastníkov. Víťaz postúpi do osemfinále EKL, mužstvo na druhom mieste bude hrať šestnásťfinále. Pre tretí a štvrtý tím sa účinkovanie v EKL skončí. Bazilej nastúpi 3. novembra na ihrisku Pjuniku Jerevan, Vilnius privíta Slovan.



Európska konferenčná liga - H-skupina:

FC Bazilej - Žalgiris Vilnius 2:2 (2:1)

Góly: 2. Diouf, 18. Zeqiri - 43. a 62 Oyewusi. Rozhodoval: Palabiyik (Tur.), ŽK: Xhaka, Burger (obaja Bazilej)

Bazilej: Hitz - Xhaka, Comas (72. Pelmard), Adams, Katterbach - Frei (68. Burger), Diouf - Males, Amdouni (58. Ndoye), Millar - Zeqiri (58. Fink)

Vilnius: Gertmonas - Mamič, Pavelič, Kazukolovas, Bopesu - Buff (69. Verbickas), Gorobsov, Miličkovič (46. Kyeremeh), Ourega - Oyewusi (84. Burba), Oliveira (69. Kazlauskas)