Paulína Fialková oslávila tridsiatku originálnym darčekom: Aha, čo dostala od manžela

Žiari spokojnosťou! Biatlonistka Paulína Fialková (30) prechádza v živote šťastným obdobím. V máji si povedala spoločné áno s bývalým olympionikom a atlétom Milošom Bátovským (43) a iba pred pár dňami oslávila okrúhle tridsiate narodeniny.

Ako darček dostala od manžela vytúženú Vespu, z ktorej má naša reprezentantka obrovskú radosť. Do novej sezóny preto kráča optimisticky naladená. Veľké výzvy si zatiaľ nedáva, aj keď počas leta tvrdo makala.

Slovenský zväz biatlonu (SZB) vo štvrtok predstavil nové reprezentačné kombinézy na nadchádzajúcu sezónu. Na ich odprezentovaní nechýbala ani samotná Fialková, ktorá je s výsledkom nadmieru spokojná.

„Som predovšetkým žena, preto je pre mňa dôležité, ako budeme na trati vyzerať. Nové kombinézy sa mi páčia, majú naozaj pekný dizajn. Som stotožnená najmä so slovenskými farbami a vzormi, ktoré dominujú. Teším sa z toho, aj keď na výrobe či dizajne som sa tentoraz priamo nepodieľala. Myslím si však, že sa to podarilo,“ uviedla pre Nový Čas Fialková s tým, že sa už nevie dočkať, keď si kombinézu na seba oblečie v ostrom štarte sezóny.

„Teším sa na všetky preteky, súťažiť vo svetovej špičke je vždy zaujímavé a dáva mi to dobrú spätnú väzbu. Dúfam, že sa mi výsledkovo bude dariť. Potom je radosť z biatlonu oveľa väčšia,“ dodala dvojnásobná olympijská reprezentantka. Počas leta na sebe tvrdo pracovala.

„Keď sa chce človek rovnať svetovej špičke, tak musí drieť ako kôň od rána do večera. To je holý fakt. No keď mám voľné dni, tak sa ich snažím užiť čo najviac s rodinou či manželom. Je ich však minimum. Prípravu v lete som si naozaj ťažko odmakala. Verím, že to prinesie aj ovocie. Uvidím, ako sa sezóna začne, potom si budem dávať ďalšie výzvy,“ opísala Fialková a zaspomínala si aj na májovú svadbu.

„Život sa mi po nej veľmi nezmenil, zmenilo sa len priezvisko. Pribudlo jedno navyše. Aj na pretekoch budem vystupovať ako Bátovská-Fialková. Samotná svadba bola veľmi milá udalosť. Užili sme si to. Bolo to naozaj pekné. Aj vďaka tomu som si prechodné obdobie predĺžila skoro o mesiac. To mi vôbec neublížilo, skôr padlo vhod,“ pochvaľovala si Paulína. V utorok navyše oslávila okrúhlu tridsiatku s originálnym darčekom. „Vespa od manžela mi spravila naozaj radosť. Keď človek žije v meste, tak je pre neho presúvanie autom neekonomické aj neekologické. Myslím si, že si to na Vespe užijem hlavne v letných mesiacoch,“ uzavrela s úsmevom Fialková.