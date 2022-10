Egan Bernal 9 mesiacov od nehody: Chcem uspieť na Tour de France!

Verí, že sa vráti v plnej sile. Kolumbijský cyklista Egan Bernal (25), ktorý mal v januári hrôzostrašnú nehodu, sa chce na budúci rok pokúsiť o čo najlepší výsledok na Tour de France. Víťaz najprestížnejších etapových pretekov sveta z roku 2019 je už po poslednej operácii kolena a urobí všetko, aby bol opäť v skvelej forme!

Jazdec tímu Ineos Grenadiers pri nehode narazil v plnej rýchlosti do stojaceho autobusu. Utrpel viaceré zlomeniny vrátane stehennej kosti na pravej nohe či jabĺčka v kolene, mal aj prepichnuté pľúca. V auguste a v septembri štartoval na niekoľkých podujatiach, no jeho najlepším výsledkom bolo 28. miesto na Coppa Sabatini.

„Poslednú operáciu kolena mi urobili pred mesiacom,“ povedal Bernal pre rozhlasovú stanicu Caracol a pokračoval: „Odvtedy som trochu na dovolenke a trénujem. Nečakal som, že sa tak rýchlo zotavím a moje prvé myšlienky po nehode boli zamerané len na to, aby som žil normálnym životom, nebyť opäť profesionálnym cyklistom alebo dokonca jazdiť na bicykli.“

Tour je jeho srdcová záležitosť. Keď ju vyhral, stal sa národným hrdinom. „Ak všetko pôjde dobre a získam späť silu v pravej nohe, začnem rok 2023 ako zdravý jazdec. A rád by som sa vrátil na Tour. Mám osem alebo deväť mesiacov na to, aby som sa o to pokúsil, a psychicky som pripravený,“ uzavrel Bernal.