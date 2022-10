Hokejista Miklík cestuje na šampionát v inline hokeji do Argentíny: Získa medailu aj na kolieskach?

Na záver kariéry si opäť oblečie reprezentačný dres. Nie však hokejový, ale inlajnový. Reč o je skúsenom útočníkovi a vicemajstrovi sveta z roku 2012 Michelovi Miklíkovi (40), ktorý v sobotu odlieta do Argentíny. V hlavnom meste Buenos Aires totiž od pondelka štartuje, aj za účasti slovenskej reprezentácie, svetový šampionát v inline hokeji.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Účastník piatich majstrovstiev sveta a zimnej olympiády v Soči 2014 bude mať na inline šampionáte svoju premiéru. „Na staré kolená som sa dočkal (smiech). Inline hokej hrám dlhé roky, vždy, keď môžem, tak v lete pomôžem bratislavskému tímu Fevra v extralige. Mal som už aj v minulosti viacero pozvánok na majstrovstvá sveta, ale keďže som stále aktívny hokejista, kluby ma nikdy neuvoľnili,“ povedal na úvod pre Nový Čas útočník prvoligovej Trnavy.

„Teraz sa to konečne podarilo, ďakujem vedeniu Trnavy, že mi dalo povolenie cestovať do Argentíny. Veľmi sa teším, v tejto krajine som nikdy nebol, takže to bude zážitok.“

Slovenská výprava odlieta do dejiska turnaja v sobotu a od pondelka čakajú našich hráčov náročné zápasy v skupine, kde ich súpermi budú Francúzsko, Švajčiarsko, USA a Španielsko. „Väčšina týchto tímom má v kádri profesionálov. Čaká nás náročný turnaj, v ktorom chceme obstáť čo najlepšie. Úspechom bude účasť vo štvrťfinále,“ prezradil ambície Michel, ktorý pred desiatimi rokmi získal striebro na hokejových MS vo Fínsku.

„Vtedy nikto nečakal zisk cenného kovu, takže aj teraz by bola medaila senzácia,“ reagoval skúsený hokejista, ktorý plánuje po tejto sezóne ukončiť dlhú a úspešnú kariéru. „Som tak nastavený, že tento ročník bude posledný. Aj preto si to užívam.“

Dcérka im robí radosť

Miklík má novinku aj v súkromnom živote. V júni mu manželka Petra porodila dcérku Milu. „Meno sme vyberali s polovičkou spoločne. Dcérka rastie ako z vody a robí nám radosť,“ doplnil hokejista, ktorý má z prvého manželstva ešte 9-ročného synčeka Michela.