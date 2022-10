Hráč NBA počas zápasu zaútočil na rozhodkyňu, neminul ho trest

Williamsovi sa nepáčil verdikt Cheryl Floresovej počas utorňajšej prehry s Chicagom (102:120), následne do nej vrazil, čo bolo podľa miestnych komentátorov úmyselné. Informovala agentúra AP.

This got Grant Williams ejected and now a one game suspension pic.twitter.com/IyQ1IvLEbD