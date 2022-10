Priateľka anglického futbalistu Jacka Grealisha: Má zvláštnu záľubu

Zatiaľ jej to toleruje, no občas je z niektorých odkazov mierne povedané zaskočený!

Prezradil to anglický futbalový reprezentant a stredopoliar majstrovského Manchestru City Jack Grealish (27), keď sa ho pýtali na zvláštnu záľubu jeho polovičky, krásnej modelky Sashe Attwoodovej.

Tá záľuba je zvláštna: Sasha totiž rada a pravidelne predvádza svoje neskutočne dlhé sexy nohy. Stačí jeden pohľad na výber fotografií a každému je jasné, že s prípadnej súťaži o najdlhšie dolné končatiny by táto kráska bojovala o popredné priečky!

Modelka a influencerka jednoducho vie, ako na svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Ona je rade, že ich je stále viac a viac, no jemu musia niektoré odkazy hýbať žlčou.

Vzťah Sashe a Jacka, ktorý sa za roky, čo sa poznajú dostal niekoľkokrát na titulné strany britských médií, stále trvá. A trvá naozaj dlho. Prvýkrát sa stretli, keď boli žiakmi rímskokatolíckej strednej školy svätého Petra v Solihulle a mali ona 15 a on 16 rokov! Odvtedy sú spolu, pričom každý buduje svoju kariéru. On futbalovú a ona modelingovú.

Tento vzťah prežil rôzne turbulencie. Aj to, že Jack bol obvinený z pomeru s televíznou osobnosťou Emily Atack a víťazkou Love Island Amber Gill, čo všetci traja odmietli. Ešte tvrdší zásah do ich vzťahu sa viaže k súdnemu prípadu Jackovho spoluhráča Benjamina Mendyho, ktorý je obvinený z viacnásobného znásilnenia. Súd vypočul 23-ročnú ženu, ktorá mala údajne konsenzuálny sex s Jackom v tú noc, keď ju údajne znásilnil Louis Saha Matturie, Mendyho spoluobvinený. Ani Jack, ani Sasha to nekomentovali a zatiaľ sú spolu.