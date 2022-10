Sestry Fialkové si pochvaľujú prípravu na sezónu: Aké majú očakávania?

Slovenskí biatlonisti a biatlonistky majú za sebou kvalitnú prípravu na nastávajúcu zimnú sezónu. Absolvovali ju vo vysokohorskom prostredí prevažne v alpských strediskách, najmä v Taliansku.

Biatlonová reprezentácia sa rozdelila do troch skupín, pričom sestry Fialkové absolvovali aj individuálne sústredenia. "Z osobných dôvodov som začala prípravu o mesiac neskôr, ale som s ňou spokojná. Často sme sa pripravovali spoločne so sestrou Ivonou, ale aj sme sa rozchádzali. Letná príprava bola kvalitná, bez zranení aj vďaka fyzioterapeutom z VŠC Dukla," začala svoje rozprávanie Paulína Bátovská Fialková.

"Novinkou bolo cyklistické sústredenie v Chorvátsku. Udialo sa tak prvýkrát a hodnotím ho pozitívne. Perfektné bolo i kondičné sústredenie na Kanárskych ostrovoch vo vysokohorskom prostredí. Všetko išlo podľa predstáv a už sa teším sa na sezónu. Na záverečnú prípravu pred prvým kolom Svetového pohára vycestujeme niekam za snehom. Keďže je problém so snehovými podmienkami v Európe, zvažujeme aj severské strediská," uviedla Paulína na štvrtkovej tlačovej konferencii v sídle Slovenského zväzu biatlonu (SZB) v Banskej Bystrici.

V podobnom duchu hodnotí prípravu aj jej sestra Ivona: "V niektorých momentoch sme sa so sestrou rozdelili, aj keď gro prípravy bolo spoločné. Obe sme totiž rozdielne športovkyne. Potrebujeme si v niektorých bodoch rozdeliť prípravu. Vo VŠC Dukla nám v tomto smere vyšli v ústrety a aj vďaka tomu som sa rozhodla pokračovať a dať do nastávajúcej sezóny všetko. Letná príprava bola kvalitná. Mali sme dostatok vysokohorských sústredení, ktoré mne osobne sedia a majú dobrý efekt do ďalšieho obdobia. Teraz sa snažíme i o to, aby sme mali kvalitné aj záverečné sústredenie na snehu."

Slovenský zväz biatlonu stanovil na novú sezónu pre sestry Fialkové aj konkrétne ciele. Umiestnenie na majstrovstvách sveta v prípade Paulíny do 6. miesta a Ivony do 10. miesta. "Pred sezónou nemám žiadne očakávania, lebo to nikdy nedopadlo dobre, keď som od seba niečo očakávala. Ak však od mňa očakávajú nejaké umiestnenia druhí, tak to mi neprekáža. Ak to robím ja, tak ma to zväzuje. Idem týždeň za týždňom, preteky za pretekmi a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Nemám to nastavené tak, že na majstrovstvách sveta v Oberhofe chcem získať medailu, pretože takto to u mňa nefunguje," dodala Paulína Bátovská Fialková.

Slovenský zväz biatlonu pripravil pre všetky tri reprezentačné skupiny kvalitné podmienky na sústredenia, pričom musel navýšiť aj finančné prostriedky. "Pre top tímy až o sto percent. Zväz neprišiel ani o jedného sponzora a to aj napriek covidovej a energetickej kríze. Vnímame to ako veľký úspech. Partneri zabezpečujú vyššie finančné plnenie ako v predchádzajúcom období. Vieme tak zabezpečiť kvalitnú prípravu. Netešia nás vyššie náklady na ubytovanie a pohonné hmoty. Celkovo stúpli náklady na sústredenia, avšak vieme ich financovať z navýšených sponzorských peňazí. Rovnako vieme zabezpečiť kvalitný servisný tím. Som rád, že sme v ňom udržali Štefana Lichoňa a z bežeckého lyžovania sme získali najlepšieho servismana Ondreja Benku Rybára. Do Národného biatlonového centra Osrblie smerovala najvyššia investícia za posledných desať rokov. Areál prešiel rozsiahlou modernizáciou a chceme sa uchádzať o ďalšie financie z Fondu na podporu športu a z Ministerstva školstva," prezradil prezident SZB Peter Vozár.

Slovenská biatlonová reprezentácia sa pripravovala na sezónu 2022/2023 v troch skupinách. Prvú tvorili sestry Fialkové s trénerom Tomášom Kosom, druhá bola pod taktovkou Lukáša Daubnera a Martina Očenáša s reprezentantmi Michalom Šimom, Tomášom Sklenárikom, Henrietou Horvátovou, Júliou Machyniakovou a Emou Kapustovou. A napokon tretia pod vedením Petra Kazára, v ktorej sú sestry Zuzana a Mária Remeňové a ďalší mládežníci. Väčšie problémy v príprave zaznamenala iba Henrieta Horvátová, ktorá pre postcovidový syndróm trénovala tri mesiace v obmedzenom režime. Prvé kolo Svetového pohára odštartuje 29. novembra vo fínskom Kontiolahti.