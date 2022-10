Lobotkov Neapol s rekordným triumfom, Giovanni Simeone napodobnil otca Diega

Taliansky futbalový klub SSC Neapol zaznamenal v stredajšom dueli A-skupiny Ligy majstrov 2022/2023 víťazstvo 3:0 nad škótskym Glasgowom Rangers. Zároveň vytvoril klubový rekord, keďže dosiahol už 12. súťažné víťazstvo po sebe.

Zaujímavý míľnik však dosiahol i neapolský útočník Giovanni Simeone, ktorý sa na triumfe „partenopei“ podieľal dvomi gólmi. V prvých štyroch stretnutiach LM strelil rovnaký počet gólov, čo sa v minulosti podarilo iba jednému Argentínčanovi - jeho otcovi Diegovi, ktorý trénuje španielske mužstvo Atlético Madrid.

„Nevedel som to. Aspoň to zostalo v rodine,“ povedal 27-ročný Giovanni so smiechom, keď mu novinári po stretnutí povedali o tejto štatistike. „Vždy sa snažím zo seba dostať maximum. Dnes som hral naozaj dobre. Tréner Spalletti mi dal slobodu hrať tak, ako to mám rád,“ dodal.

Neapol, ktorý opäť nastúpil aj so slovenským defenzívnym štítom Stanislavom Lobotkom, si miestenku v osemfinále zabezpečil už po štyroch stretnutiach. Patrí mu 1. miesto v „áčku“ a v budúcotýždňovom záverečnom dueli v Liverpoole, ktorý doma zdolal 4:1, môže spečatiť triumf v skupine.

„Je to náročný súper, ale už sme ukázali, že mu vieme čeliť a skrotiť ho. Na Anfielde to bude šou a akési finále skupiny, ktoré sme si však za predvedené výkony zaslúžili,“ skonštatoval neapolský kouč Luciano Spalletti.

Na margo rekordnej 12-zápasovej série poznamenal: „Som šťastný, že v každom zápase ukazujeme výnimočný tímový duch. Páči sa mi zapojenie všetkých hráčov, keď dokonca aj tí, ktorí nehrajú, si užívajú hru tých, ktorí sú na ihrisku.“