Atlético Madrid stratilo šancu na postup: Z hry ho vyradil slovenský brankár

Po talianskom Juventuse Turín bude skupinová časť v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov 2022/2023 „konečnou zastávkou“ i pre futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona.

Tí v stredajšej konfrontácii v rámci C-skupiny nestačili doma na Bayern Mníchov, keď prehrali 0:3. O absencii „blaugranas“ v osemfinále LM druhý rok po sebe však rozhodol už skorší zápas Interu Miláno s Viktoriou Plzeň, v ktorom talianske mužstvo aj so slovenským obrancom Milan Škriniarom zvíťazilo 4:0.

„Barca“ v doterajších piatich dueloch získala len štyri body a na jar sa predstaví v Európskej lige. Z 3. pozície „céčka“ stráca kolo pred koncom skupinovej časti šesť bodov na druhý Inter Miláno a jedenásť na vedúci Bayern Mníchov.

„Musíme čeliť realite. Bayern bol lepší ako my, hral s väčším nasadením. Bolo vidieť, že vypadnutie už pred začiatkom zápasu ovplyvnilo náš výkon. Je to škoda, pretože v tejto súťaži sme mali veľké očakávania,“ povedal tréner katalánskeho tímu Xavi Hernández.

Od pamätného debaklu 2:8 s Bayernom Mníchov v lete 2020 odohrala Barca v LM dovedna 12 duelov proti mužstvám patriacim k európskej špičke. Dosiahla v nich bilanciu jedno víťazstvo, tri remízy a až osem prehier pri skóre 7:26. Na európskej pohárovej scéne sa v úlohe trénera nedarí ani Xavimu Hernándezovi. Barcelona pod jeho vedením dosiaľ nazbierala iba 14 bodov z 39 možných.

Do jarnej vyraďovačky sa nepozrie ani ďalší španielsky zástupca a dvojnásobný finalista z ostatnej dekády Atlético Madrid. „Los Colchoneros“ v stredajšom dueli B-skupiny doma remizovali s nemeckým Bayerom Leverkusen 2:2 a keďže FC Porto zvíťazilo na trávniku už istého postupujúceho FC Bruggy 4:0, portugalský tím si taktiež zabezpečil miestenku v osemfinále. Nemuselo to však platiť, ak by Atlético triumfovalo. V 99. min však fínsky reprezentačný gólman a bratislavský rodák v bránke Bayeru Lukáš Hradecký zneškodnil pokutový kop Belgičana Yannicka Carrasca a znamená, že Atlético pred posledným duelom stráca z 3. miesta štyri body na druhých Porťanov.

Okrem Interu Miláno a FC Porto si v stredu zabezpečil prienik medzi šestnástku najlepších tímov „starého kontinentu“ aj minulosezónny finalista FC Liverpool. „The Reds“ zvíťazili 3:0 na trávniku Ajaxu Amsterdam a teoreticky ešte môžu skončiť ako víťazi A-skupiny. Tú vedie stopercentný SSC Neapol, ktorý aj so Stanislavom Lobotkom v zostave v stredu doma triumfoval nad Glasgowom Rangers 3:0. Neapolčania majú v tabuľke trojbodový náskok pred Liverpoolom a v záverečnom kole tieto dve mužstvá nastúpia proti sebe na Anfielde. „Myslím si, že postup medzi najlepších šestnásť by nikto nemal považovať za samozrejmosť. Je to naozaj ťažké. Zopakovali sme to, čo je samo o sebe veľký úspech,“ povedal na klubovom webe tréner LFC Jürgen Klopp.

D-skupina je pred záverečným kolom jediná, z ktorej zatiaľ nikto nepostúpil, pričom šancu stále majú všetci štyria účastníci - Tottenham Hotspur (9), Sporting Lisabon (7), Eintracht Frankfurt (7) a Olympique Marseille. Postup však už mohol mať „v suchu“ Tottenham, no v zápase so Sportingom (1:1) mu videorozhodca v nadstavenom čase neuznal zásah Harryho Kanea.

Liga majstrov - 5. kolo:

A-skupina:

Ajax Amsterdam - FC Liverpool 0:3 (0:1)

Góly: 42. Salah, 49. Nunez, 52. Elliott. Rozhodoval: Sanchez (Šp.)



SSC Neapol - Glasgow Rangers 3:0 (2:0)

Góly: 11. a 16. Simeone, 80. Ostigard. Rozhodoval: Meler (Tur.)

/S. Lobotka (Neapol) hral do 83. min/



tabuľka A-skupiny:

1. SSC Neapol 5 5 0 0 20:4 15*

2. FC Liverpool 5 4 0 1 15:6 12*

3. Ajax Amsterdam 5 1 0 4 8:15 3

4. Glasgow Rangers 5 0 0 5 1:19 0



*-postup do osemfinále LM



B-skupina:

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 2:2 (1:2)

Góly: 22. Carrasco, 50. De Paul - 9. Diaby, 29. Hudson-Odoi. Rozhodoval: Turpin (Fr.)



FC Bruggy - FC Porto 0:4 (0:1)

Góly: 33. a 70. Taremi, 57. Evanilson, 60. Eustaquio. Rozhodoval: Oliver (Angl.)



tabuľka B-skupiny:

1. FC Bruggy 5 3 1 1 7:4 10*

2. FC Porto 5 3 0 2 10:6 9*

3. Atletico Madrid 5 1 2 2 4:7 5

4. Bayer Leverkusen 5 1 1 3 4:8 4



*-postup do osemfinále LM



C-skupina:

FC Barcelona - Bayern Mníchov 0:3 (0:2)

Góly: 10. Mane, 31. Choupo-Moting, 90.+5 Pavard. Rozhodoval: Taylor (Angl.)



Inter Miláno - Viktoria Plzeň 4:0 (2:0)

Góly: 42. a 66. Džeko, 35. Mchitarjan, 97. Lukaku. Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)

/M. Škriniar odohral celý zápas - E. Jirka do hral 46. min, M. Tvrdoň bol na lavičke náhradníkov/



tabuľka C-skupiny:

1. Bayern Mníchov 5 5 0 0 16:2 15*

2. Inter Miláno 5 3 1 1 10:5 10*

3. FC Barcelona 5 1 1 3 8:10 4**

4. Viktoria Plzeň 5 0 0 5 3:20 0



*-postup do osemfinále LM

**-účasť vo vyraďovacej fáze EL



D-skupina:

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille 2:1 (2:1)

Góly: 3. Kamada, 27. Kolo Muani - 22. Guendouzi. Rozhodoval: Manzano (Šp.)



Tottenham Hotspur - Sporting Lisabon 1:1 (0:1)

Góly: 80. Bentancur - 22. Edwards. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



tabuľka D-skupiny:

1. Tottenham Hotspur 5 2 2 1 6:5 8

2. Sporting Lissabon 5 2 1 2 7:7 7

3. Eintracht Frankfurt 5 2 1 2 5:7 7

4. Olympique Marseille 5 2 0 3 7:6 6