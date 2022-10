Dráma na tréningu: Balkánska krv sa nezaprie, v hlavnej úlohe poriadne ostrý nôž!

Na futbalových tréningoch sa už stalo všeličo, ale aby niekto vytiahol nôž na spoluhráča, to sa tak často nestáva.

Tréner brankárov českého druholigového Varnsdorfu Radek Porcal to zažil takpovediac na vlastnej koži. Srbský stredopoliar Bojan Dordič (28) naňho totiž vytiahol nôž. Prípadom sa teraz zaoberá polícia. Dordič sa týmto extempore sám vylúčil z kolektívu a zrejme príde aj o zmluvu!

„Je to pravda, vec je v šetrení. Dotyčný mal po hádke s iným mužom v ruke nôž, ale k fyzickému napadnutiu nedošlo,“ popísala polícia pre iSport.cz.

Incident potvrdila aj hovorkyňa polície v Děčíne Eliška Kubíčková. „Policajti prijali oznámenie o napadnutí na tréningovom ihrisku vo Varnsdorfe. Podľa oznámenia po predchádzajúcej slovnej a fyzickej roztržke medzi jedným z futbalistov a trénerom malo dôjsť zo strany hráča k ohrozovaniu trénera nožom,“ uviedla Kubíčková s tým, že privolaní policajti podozrivého muža na mieste zadržali a následne umiestnili do policajnej cely. Ďalšie okolnosti prípadu polica teraz vyšetruje.

K napadnutiu malo podľa českých médií údajne dôjsť aj kvôli nezhodám s hlavným trénerom Miroslavom Holeňákom. Dordič je po zranení, kvôli ktorému vynechal posledných päť zápasov. Pri prehre 0:6 s prvoligovým Slováckom v rámci Českého pohára chýbal v zostave a nenastúpil ani do nedeľného zápasu proti Táborsku. Holeňák mu navyše oznámil, že nebude ani trénovať. To Dordič zrejme ťažko niesol a následne sa dostal do sporu s Porcalom, čo vyvrcholilo vytiahnutím noža a vyhrážkami.