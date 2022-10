Objavilo sa usvedčujúce video: Aha, čo Ronaldo spravil trénerovi pred svojím odchodom z lavičky!

Odchod zo striedačky pred koncom zápasu nebol všetko! Na sociálnych sieťach sa objavilo nové video, na ktorom vidieť, čo Cristiano Ronaldo (37) spravil ešte pred svojím únikom zo zápasu s Tottenhamom.

Cristiano Ronaldo (37) sa minulý týždeň postaral o palcové titulky, keď v šlágri proti Tottenhamu opustil striedačku Manchesteru United ešte pred záverečným hvizdom. Tréner Erik ten Hag ho vyradil z kádra na dôležitý ligový duel proti FC Chelsea Londýn a hviezdny portugalský útočník prišiel o dvojtýždňový plat.

„Vo svojej kariére dosiahol veľa. To je skvelé. Ale musí si byť vedomý toho, že bude posudzovaný v aktuálnom momente a podľa toho, ako sa dnes správa. Vo vrcholovom športe je to o dnešku a nie o veku či reputácii. Musí si to uvedomiť každý a nielen Cristiano. Týka sa to mužstva, trénera i klubu," hovoril tréner ten Hag po incidente.

Sociálnymi sieťami koluje nové usvedčujúce video, na ktorom vidieť, ako niečo tréner ten Hag hovorí Ronaldovi, na čo ten reaguje nesúhlasným gestom. Podľa všetkého odmietol striedať. Krátko na to sa Ronaldo postavil k mantinelu a po chvíli postávania zamieril do šatne.

Zdá sa, že všetko medzi hviezdnym útočníkom a trénerom ten Hagom je už v poriadku. Ronaldo sa pripojil k tímu a figuruje v zostave na štvrtkový zápas Európskej ligy proti Šeriffu Tiraspoľ. „Cristiano bude vo štvrtok na súpiske. Všetko sme si vyrozprávali, bol mimo na jeden zápas a je naspäť. Je to za nami, sústredíme sa na súboj, podstatná informácia z tohto celého je, že Cristiano figuruje v zostave," potvrdil tréner ten Hag.