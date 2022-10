Tréner Mauro Pini odkryl sezónne plány: TOTO sú ciele Petry Vlhovej!

Chce, aby sa na úspešnej vlne viezli ďalej. Tréner Mauro Pini, ktorý doviedol svoju hviezdnu zverenku Petru Vlhovú (27) k olympijskému zlatu, malému glóbusu a druhému miestu v celkovom hodnotení Svetového pohára, konkretizoval ciele pre aktuálnu sezónu. A sú opäť výzvou!

Vlhová bola v uplynulej sezóne neodškriepiteľnou slalomovou kráľovnou. Okrem olympijského zlata v tejto disciplíne sa jej vo Svetovom pohári podarilo získať aj malý glóbus. Vo februári sa najlepší lyžiari sveta presunú do francúzskych stredísk Courchevel a Méribel. Tam sa v termíne od 6. do 19. februára uskutočnia MS.

„Radi by sme nadviazali na slalomové zlato z olympijských hier aj na februárovom svetovom šampionáte. Ak by Petra potvrdila svoju dominanciu v tejto disciplíne, bolo by to fantastické,“ povedal Mauro Pini pre RTVS. Vlhová je síce v tejto disciplíne olympijskou víťazkou, má z nej dva malé glóbusy a 17 triumfov v SP, ale slalomové zlato z MS jej stále chýba. V Aare 2019 zaknihovala bronz a o dva roky neskôr v Cortine d´Ampezzo striebro...

Švajčiarsky odborník má však pre Vlhovú ďalšiu výzvu, a to disciplínu, v ktorej pred tromi rokmi brala zlato! „V obrovskom slalome by sme sa chceli posunúť do TOP 3 a pokúsiť sa prípadne aj o malý glóbus. Hlavným cieľom však bude potvrdiť našu pozíciu v hodnotení slalomu,“ uzavrel Pini.