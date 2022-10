Hokejista Juraj Valach sa dočkal špeciálneho vozíka pre chorého synčeka: Pre synov úsmev urobím všetko!

Pre synčeka urobí čokoľvek, aby mu vyčaril úsmev na tvári. Hokejový obranca Slovana Juraj Valach (33) pred tromi mesiacmi vydražil svoj vzácny dres zo zimnej olympiády 2018, aby z finančného výťažku a ďalších príspevkov od ľudí zaobstaral svojmu Jerguškovi (6) špeciálny kočík. Vďaka nemu môže so synom chodiť aj na túry do ťažšieho terénu, ktoré malý chlapček zbožňuje!

Obrancovi Jurajovi Valachovi sa život obrátil naruby v júni 2016, keď prišiel o milovanú manželku Simonku († 22), ktorá skolabovala v šiestom mesiaci tehotenstva a, žiaľ, pri predčasnom pôrode zomrela. „Hoci už ubehlo šesť rokov od smrti manželky, stále je to veľmi ťažké,“ povzdychne si Juraj. Lekárom sa však podarilo zachrániť dvojičky - Amálku (6) a Jerguška (6), ale chlapček má vážnu diagnózu - poškodenie mozgu. V živote nebude chodiť, ani sa neposadí a ani nerozpráva. Dievčatko je v poriadku a chodí do bežnej škôlky. „To sme vedeli už po narodení, že synček bude mať problém na celý život,“ pokračuje pre Nový Čas obranca Slovana, ktorý sa musí s pomocou vlastných rodičov o neho starať 24 hodín denne. „Bez rodičov by som to nezvládol, patrí im moja veľká vďaka a obdiv.“

Juraj sa každú voľnú chvíľu snaží tráviť s milovanými deťmi. V lete s nimi často chodil na výlety do prírody, ktoré Jerguško miluje. „Mali sme taktiež špeciálny kočík pre synčeka, ale keď sme išli do ťažšieho terénu, tak sme to s ním nezvládli. Musel som ho niesť na rukách a potom som sa z toho dva dni spamätúval. Keď som však videl na tvári jeho úsmev, ako sa mu v prírode páči, rozhodol som sa mu zaobstarať outdoorový kočík aj do ťažšieho terénu. Musel som však v dražbe predať môj dres z olympiády, inak by som si jeho kúpu nemohol dovoliť. Stál aj s doplnkami 4 500 eur. Dlho som nad tým uvažoval, ale pre syna urobím čokoľvek,“ prezradil Valach.

A nový kočík pre Jerguška tento týždeň po troch mesiacoch k Valachovcom dorazil. „Veľmi sa z neho tešíme. Jerguško si ho už aj vyskúšal a veľmi sa usmieval. Určite ho pôjdeme v blízkom čase vyskúšať. Chcem sa poďakovať všetkým ľudom, ktorí nám na jeho zadováženie finančne prispeli, a aj vášmu denníku,“ dodal otec dvoch detí.

Žijú z úspor

Čo sa týka financií, Valachova rodina musí počítať každé euro. „Mesačne som vždy v mínuse, určite neušetrím nič, utrácam svoje úspory, ktoré som nahromadil, keď som hral v Česku. Nehovorím, že momentálne zle zarábam, to určite nie, ale mrzí ma, že na Slovensku štát nemyslí na ľudí s postihnutými deťmi. V Rakúsku dotujú sumou 1 000 eur, kde majú choré dieťa v rodine. Tu nie je žiadny príspevok, iba opatrovateľský, ale to človek nemôže pracovať,“ ozrejmil Valach.