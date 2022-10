Zápas o všetko alebo nič! Ak dnes futbalisti Slovana Bratislava vyhrajú v 5. kole Európskej konferenčnej ligy nad Pjunikom Jerevan, posilnia si šance na postup z H-skupiny. V hre ich udrží aj nerozhodný výsledok. Domáca strata všetkých troch bodov s arménskym súperom a víťazstvo Bazileja nad posledným Žalgirisom Vilnius by však znamenali pre belasých koniec nádejí.

Slovenský majster prehral v Jerevane po mizernom výkone, no vo dvoch dueloch proti Bazileju naznačil zlepšenie a vďaka zisku štyroch bodov sa vrátil medzi adeptov na postup.

Dnes mu bude chýbať stredopoliar Tigran Barseghjan, ktorý si na tréningu zlomil nohu a bude chýbať 2-3 mesiace. „Škoda, lebo v poslednom čase dobre trénoval, v zápasoch ukázal kvalitu a veľmi chcel nastúpiť proti svojim krajanom. Je to pre neho menšia športová tragédia. Už je po operácii ihlice, no príde nás povzbudiť,“ prezradil tréner Vladimír Weiss.

Slovan ukázal v tejto pohárovej sezóne na domácom ihrisku veľa odhodlania, bojovnosti a tímového ducha. Dramatické zápasy sprevádzala búrlivá divácka kulisa, ktorá bola pre belasých účinným hnacím motorom. Pjunik je rebríčkovo nižšie, ale má rovnaké ciele: prebiť sa zo skupiny ďalej. „Budeme hrať na víťazstvo. Máme lepšie mužstvo. Také zlé výkony ako v Jerevane alebo v Trenčíne sa už nikdy nesmú opakovať. Keď mužstvo behá a plní pokyny, má kvalitu. Ak povolíme, sme len priemerný tím.“

V hre je prémia pol milióna eur za výhru v zápase, no aj snaha skončiť minimálne na 2. mieste tabuľky, za čo pritečie do klubovej kasy ďalších 650 000 eur. „Teraz nerozhodujú peniaze, ale túžba ísť ďalej zo skupiny. Motiváciou je postup, fanúšikovia na tribúnach, ale i odmeny pre hráčov. Aj pri remíze ešte stále žijeme. Keď máme deň, môžeme zdolať kohokoľvek. Hráči s väčším talentom od Boha musia ukázať kreativitu. Verím, že sa presadíme aj strelecky,“ dúfa tréner Weiss.

Po dištanci vrátil do áčka Ucheho Agba, v béčku ponechal Richarda Križana a Ivan Šaponjič trénuje individuálne. Skúsený šéf lavičky Slovana považuje Pjunik za silného, no nie neprekonateľného súpera. „Má šancu vyhrať skupinu. Dobre bráni, bude hrať rozumne s rýchlym prechodom do útoku, kde býva nebezpečný. Musíme hrať trpezlivo s loptou a pokúsiť sa o lepšiu efektivitu pri premieňaní šancí.“

PROTI JEREVANU 3 500 DETÍ

Fanúšikovia Slovana si túto pohárovú sezónu na Tehelnom poli užívajú. Postpandemický hlad po futbale a kvalitných súperoch ich pritiahol opäť na tribúny. Slovenský majster je v diváckej návštevnosti domácich zápasov skupiny EKL na 8. mieste z 32 mužstiev. Naposledy prišilo belasých proti švajčiar skemu tímu FC Bazilej povzbudiť až 20 233 divákov. Ani dnes Weissa a spol. nenechajú fanúšikovia v štichu. Do včerajška zmizlo z predpredaja 14 000 vstupeniek. Večerný zápas si naživo vychutná v sektore D aj 3 500 detí, ktoré sa nemusia trápiť so zajtrajším vstávaním, keďže sú školské prázdniny.