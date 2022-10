Mladučká pornohviezda prehovorila: Sex s Karlosom? Rázny je asi len v Oktagone

Česká pornoherečka Hana Džurbanová alias Rika Fane otvorila 13. komnatu a prezradila pikantné detaily ohľadom stretávania s českým bojovníkom MMA Karlosom Vémolom. Ako sa spoznali a aký bol "Terminátor" milenec?

Karlos Vémola má doma čo vysvetľovať! O dva mesiace ho čaká dôležitý titulový zápas v strednej váhe proti Patrikovi Kinclovi v organizácii OKTAGON MMA, ale jeho hlavu zamestnáva aktuálna kauza ohľadom jeho nevery s mladučkou českou pornohviezdou Hanou Džurbanovou, ktorá si hovorí Rika Fane.

V rozhovore pre eXtra.cz prezradila, ako sa prvýkrát s českým bojovníkom stretla. „Bolo to dosť zaujímavé. Odjakživa sa mi páčili športovci a tieto typy. Raz som s kamarátkou bola na párty, kde som ho uvidela. Nejak sme sa zakecali, dali drink, vymenili sme si číslo a takto sme sa spoznali," hovorila česká pornoherečka o ich prvom stretnutí.

Spoznať sa mali v jednom z pražských klubov. Ako prvá prišla na párty za Karlosom ona, no iniciátorom prvého stretnutia bol šampión poloťažkej váhy v organizácii OKTAGON MMA. „Pri prvom stretnutí sme išli na wellness, spoznali sme sa tam a boli ďalšie detaily, ktoré asi nemusia byť vonku," naznačila, že došlo k sexu.

Rika Fane v otvorenom rozhovore prezradila aj to, aký je Karlos Vémola milenec. „Je romantik, to ako fakt. Ja som si myslela, že to bude také rovno na vec, žiadne maznanie, ale je to strašne dobrý a citlivý človek. Vždy bol ústretový, rázny je asi len v oktagone," hodnotila.