Kessel oslávil rekord gólom, v desiatke železných mužov i Ramsay

Phil Kessel je nový kráľ "železných mužov" v hokejovej NHL. Útočník Vegas nastúpil v noci na stredu na svoj 990. duel v základnej časti profiligy bez prerušenia a na čele historickej tabuľky sa osamostatnil od Keitha Yandlea.

Rekord oslávil štýlovo - jubilejným 400. gólom v kariére, ktorým pomohol k triumfu svojho tímu na ľade San Jose 4:2. "Stále ma to baví. Milujem hrať zápasy, súťažiť a biť sa o víťazstvo. Už sedemnásť rokov si to v NHL užívam a verím, že v tom ešte budem môcť pokračovať," povedal o svojej mimoriadnej sérii 35-ročný Kessel.

V NHL má na konte celkovo 1212 zápasov v dresoch Bostonu, Toronta, Pittsburghu, Arizony a Las Vegas, nazbieral v nich 400 gólov a 559 asistencií. Pittsburghu výraznou produktivitou v play off pomohol k dvom ziskom Stanleyho pohára v rokoch 2016 a 2017.

Kessel nevynechal ani jeden zápas od novembra 2009, hoci viackrát nastúpil na zápas s poriadnym sebazaprením. "V tejto lige sa nikdy necítite stopercentne fit, hoci to tak možno niekedy nevyzerá. Vždy sa objavia nejaké modriny, rany a škrabance," tvrdí Kessel. Proti San Jose sa stal 12. hráčom narodeným v USA, ktorý v NHL dosiahol métu 400 gólov.

K rekordnej "ironman" sérii i jubilejnému gólu mu gratuloval aj kouč Vegas Bruce Cassidy: "Som šťastný, že sa mu to podarilo, zaslúžil si to. Nohy má stále ´mladé´, stále korčuľuje a je platný hráč. Bol to pre neho veľký večer, vždy si chcete rekord zapamätať aj vďaka víťazstvu. To, že dal gól, je ešte niečo navyše a všetci sme šťastní, že sme toho mohli byť súčasťou."

Svoj 1000. zápas bez prerušenia by mohol Kessel odohrať 17. novembra doma proti Arizone Coyotes. Na métu 989 zápasov bez pauzy sa pred ním dostal Yandle, ktorého séria sa začala v roku 2009 a míľnik dosiahol v sezóne 2021/2022. V januári najskôr prekonal dovtedajší rekord Douga Jarvisa, ktorý nastúpil na 965 stretnutí v neprerušenej sérii.

Do konca ročníka ešte pridal ďalších 24 duelov, po sezóne sa rozhodol ukončiť kariéru. V top desiatke najdlhších sérii odohratých duelov bez absencie má svoje miesto aj súčasný kouč slovenskej reprezentácie Craig Ramsay. V historickom rebríčku mu patrí momentálne ôsma priečka - od marca 1973 do februára 1983 nechýbal v drese Buffala nepretržite 776 stretnutí. Ramsay celú svoju hráčsku kariéru (1971 až 1985) strávil v organizácii Sabres.

Top 10 najdlhších sérii odohratých zápasov v NHL bez prerušenia:

1. Phil Kessel 990 (2009-2022)*

2. Keith Yandle 989 (2009-2022)

3. Doug Jarvis 964 (1975-1987)

4. Garry Unger 914 (1968-1979)

5. Patrick Marleau 910 (2009-2021)

6. Steve Larmer 884 (1982-1993)

7. Andrew Cogliano 830 (2007-2018)

8. Craig Ramsay 776 (1973-1983)

9. Jay Bouwmeester 737 (2004-2014)

10. Brent Burns 685 (2013-2022)*

/* - aktívna séria/