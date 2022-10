Kauza elitnej krasokorčuliarky Valijevovej: Rusi chcú všetko utajiť!

Kamila Valijevová (16) vyhrala cez víkend ruskú Grad Prix. Na náhradnú akciu pre ruských krasokorčuliarov, ktorí kvôli sankciám za okupáciu Ukrajiny nesmú pretekať na medzinárodnej scéne, štartovala v období, keď by RUSADA mala rozhodnúť o jej dopingovej kauze.

Ruská antidopingová agentúra uviedla, že verdikt vzhľadom k nízkemu veku Valijevovej nezverejní. Čelí za to kritike zo strany Svetovej antidopingovej agentúry aj amerických krasokorčuliarov, ktorí stále čakajú na svoje medaily z olympijskej tímovej súťaže

V novej voľnej jazde Valijevová pripomenula udalosti na zimných olympijských hrách v Pekingu, keď vyšiel najavo jej pozitívny dopingový test z decembrových majstrovstiev Ruska. Bolo to bezprostredne po tímovej súťaži, v ktorej pomohla Rusku k triumfu.

Medailový ceremoniál bol odložený, ale Valijevová mohla nastúpiť do súťaže žien. Tam náročnú situáciu neustála, a aj keď bola pred začiatkom olympiády favoritkou, skončila až štvrtá.

Teraz to premenila na program na ľade. "Chcem ukázať všetko, čo som v tej chvíli cítila a čo možno stále cítim. Som rada, že to môžem zdieľať," povedala ruským médiám po víkendových pretekoch.

Či bude môcť pretekať aspoň na ruskej scéne aj po vyriešení svojho prípadu, nie je jasné. RUSADA nechce verdikt zverejniť, až k nemu dospeje. Odvoláva sa na to, že Valijevová mala v čase dopingového nálezu pätnásť rokov, takže má status chránenej osoby.

WADA sa proti tomu ohradila a vyzvala ruskú agentúru, aby rozhodnutie zverejnila. "V prípadoch, ktoré sa týkajú maloletých, ako je tento, nie je v žiadnej fáze požadované povinné utajenie. Vzhľadom na to, že tento prípad už je verejný, WADA vyzve agentúru RUSADA, aby verdikt zverejnila, aj vzhľadom na okolnosti tohto prípadu," uviedla WADA.

Kompletné rozhodnutie požaduje aj kvôli tomu, aby sa mohla prípadne odvolať na športovú arbitráž CAS.

Ďalší medailisti z krasokorčuliarskej tímovej súťaže na ZOH stále nevedia, na čom sú. Druhé Spojené štáty americké a tretie Japonsko zatiaľ medaily nedostali a nie je jasné, či sa neposunú o priečku vyššie. Bronz by v prípade diskvalifikácie Ruska získala Kanada.

Americký tanečník Evan Bates označil čakanie za frustrujúce. "Je obrovské sklamanie byť o osem mesiacov neskôr v tejto pozícii a stále to mať zahalené tajomstvom. Mali by sme dúfať v transparentnosť nielen kvôli verejnosti, ale najmä kvôli športovcom, ktorých sa to týka," povedal.

RUSADA uzavrela vyšetrovanie len nedávno. Rozhodnutie disciplinárnej komisie bolo avizované na október, ale zatiaľ žiadne informácie nie sú. Právnici Valijevovej uviedli, že zakázaný trimetazidín sa krasokorčuliarke do tela dostal náhodnou kontamináciou.

Túto látku podľa nich po operácii srdca užíva jej starý otec, ktorý ju často vozil na tréningy.