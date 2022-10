Zaokrúhli to na tisícku? Phil Kessel vyrovnal jeden z najneuveriteľnejších rekordov NHL

Americký hokejový útočník Phil Kessel (35) vyrovnal v noci na utorok rekord NHL v počte odohratých zápasov bez prerušenia. Duel proti Torontu bol jeho 989. v sérii a s veľkou pravdepodobnosťou čoskoro vytvorí nový rekord.

„Je to aj o šťastí, ale moja povaha je taká, že vždy chcem hrať. Samozrejme, že boli zápasy, ktoré som mohol vynechať, ale zatiaľ som mal vždy šťastie," citovala Kessela agentúra AP.

Útočník Vegas Golden Knights vyrovnal rekordný zápis bývalého obrancu Keitha Yandlea. Nový rekord môže stanoviť už v noci na stredu, keď jeho tím nastúpi doma proti San Jose. Proti Torontu, za ktoré hral Kessel v rokoch 2009 - 2015, si pripísal asistenciu pri úvodnom góle domácich. Po siedmich zápasoch sezóny má bilanciu 0+2, ktorú si mohol vylepšiť aj o prvý gól v ročníku. V 4. minúte prekonal súperovho brankára v presilovke, no kormidelník „javorových listov" Sheldon Keefe si vzal trénerskú výzvu, ktorá odhalila ofsajd. „O postavení mimo hry som nemal ani potuchy. Myslel som si, že som dal gól. Asi to tak malo byť. Našťastie sme krátko na to skórovali," pripomenul Kessel gól Nicolasa Roya, pri ktorom asistoval.

Na métu 989 zápasov bez prerušenia sa ako prvý dostal Yandle, ktorého séria sa začala v roku 2009 a míľnik dosiahol v sezóne 2021/2022. V januári najskôr prekonal dovtedajší rekord Douga Jarvisa, ktorý nastúpil na 965 stretnutí v neprerušenej sérii. Do konca ročníka ešte pridal ďalších 24 duelov, po sezóne sa rozhodol ukončiť kariéru.

Kessel nevynechal duel od novembra 2009. V tom čase sa začalo jeho šesťročné pôsobenie v Toronte, ktoré ho získalo po tom, ako kariéru v NHL odštartoval tromi sezónami v Bostone. Následne obliekal dres Pittsburghu, ktorému výraznou produktivitou v play off pomohol k dvom ziskom Stanleyho pohára v rokoch 2016 a 2017. Po štyroch sezónach vo farbách „tučniakov" absolvoval tri sezóny v Arizone, po ktorých sa stal v lete 2022 hráčom Vegas.