Jedna legenda chce na šieste OH, druhá dokonca na siedme: Martikán v Tokiu vyučoval i vyhrával!

Do športového dôchodku sa im akosi nechce. Stále v sebe cítia dosť síl, odhodlania a nadšenie pre svoj šport, aby zabojovali o olympijskú miestenku do Paríža 2024. Ak by sa im to podarilo, museli by sa opravovať slovenské olympijské historické štatistiky.

Veď vodný slalomár Michal Martikán (43) chce štartovať na šiestej olympiáde a rýchlostný kanoista Erik Vlček (40) dokonca na siedmej! Päťnásobný olympijský medailista vo vodnom slalome Michal Martikán, ktorý získal pre samostatné Slovensko prvé olympijské zlato v Atlante 1996, už vykročil za splnením sna o šiestom štarte pod piatimi kruhmi. Niekoľko týždňov sa pripravoval v Japonsku, kde v Tokiu vyhral medzinárodné majstrovstvá Japonska. Už rozhodnutý „Rozhodnutie o pokuse zabojovať o ďalšiu olympiádu som si už niesol so sebou do Japonska. Popri príprave na jednom z najkvalitnejších kanálov súčasnosti som sa venoval aj vzdelávaniu tamojších mladých talentov, s ktorými som absolvoval teoretické i praktické semináre o najúspešnejšom slovenskom olympijskom športe," prezradil z japonskej metropoly rodák z Liptovského Mikuláša, ktorého tvár zdobila pútač domáceho šampionátu a v utorok, deň pred odchodom, ho prijal aj bývalý japonský premiér. „Pobyt v Japonsku bol mojím prvým krokom v príprave na sezónu, ktorá bude dôležitá v boji o miestenku do Paríža," dodal ešte držiteľ 5 olympijských medailí a 23 medailí z MS (15-3-5), ktorého pozval Takuju Haneda, prvý japonský olympijský medailista vo vodnom slalome, ktorý sa naučil krotiť divokú vodu na Slovensku. Ešte to nevzdal Ani rýchlostný kanoista Erik Vlček na koniec kariéry ešte nepomýšľa. Láka ho štart na rekordnej siedmej olympiáde. „Skúsim a uvidím, či to vyjde. Ešte chodím denne na vodu, keďže nám to počasie dovoľuje. Chystáme sa aj na tradičné sústredenie v zámorí. O všetkom rozhodne budúci rok so svetovým šampionátom a olympijskou kvalifikáciou," prezradil rodák z Komárna, ktorý chce o Paríž 2024 zabojovať s Adamom Botekom v disciplíne K2 na 500 m. Otvoriť galériu S Adamom Botekom zabojujú o miestenku do Paríža v disciplíne K2 na 500 m. Zdroj: facebook.com/canoeslovakia „Skúsili sme to tento rok na MS. Vieme, kde sa chceme zlepšovať," dodal ešte najúspešnejší pretekár v slovenskej rýchlostnej kanoistike s najväčším počtom medailí z vrcholných súťaží a zlatých kovov z nich. Michal Martikán (43) OH 1996 Atlanta: zlato OH 2000 Sydney: striebro OH 2004 Atény: striebro OH 2008 Peking: zlato OH 2012 Londýn: bronz Erik Vlček (40) OH 2000 Sydney: 4. miesto OH 2004 Atény: bronz OH 2008 Peking: striebro OH 2012 Londýn: 6. miesto OH 2016 Rio de Janeiro: striebro OH 2020 Tokio: bronz