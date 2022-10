Hokejový brankár Jaroslav Janus už zarezáva v drese HC Košice: Cítim sa ako nováčik!

Čaká ho veľká premiéra a nová výzva! Čerstvá posila v bráne HC Košice Jaroslav Janus (33) sa prvýkrát v kariére predstaví v Tipos extralige a parádny debut by mohol absolvovať už v piatok proti bratislavskému Slovanu, v ktorom v minulosti odohral tri sezóny v KHL. Hoci dlhšie nechytal, teší sa a je plný síl.

Janus v minulej sezóne pôsobil vo fínskej Saipe, kde odchytal šesť duelov a následne ročník dokončil v českom Kladne. Tam si za tím Jaromíra Jágra pripísal na konto iba dva súboje. „Čakal som na ponuky a preferoval som zahraničie, keďže prakticky celý život som bol v cudzine,“ vraví nový gólman Košíc, ktorý včera absolvoval prvý tréning.

Chce byť oporou

„Výnimkou bol Slovan v KHL, ale minulá sezóna nebola ideálna, lebo som neodchytal veľa zápasov. Gabo Spilar však za mnou prišiel do Bratislavy a dohodli sme sa. Som v Košiciach a veľmi sa teším, lebo som tu nehral veľmi dlho,“ pokračoval Jaroslav, ktorý sa v podstate považuje za nováčika. „Aj so smiechom to platí, lebo domácu súťaž som ešte nehral! Je to síce zábavné, no je to aj motivácia. Košice potrebujú body, čiže bude to náročné. Ale to, či budem mať premiéru v piatok proti Slovanu, vôbec neriešim,“ tvrdí skúsený brankár.

Návrat do repre?

Janus sa v minulosti prezentoval úspešne aj v slovenskej reprezentácii. Láka ho ešte? „Teraz na to nemyslím, lebo ma čaká kopec roboty, aby sme spolu s chalanmi spravili víťaznú vlnu. Hlavu mám nastavenú na Košice, ale ak sa vyskytne šanca, nebudem proti. Momentálne mi však chýba zápasová skúsenosť a pravidelné chytanie. Chcem sa však rýchlo dostať do správnej formy. Verím, že od stretnutia k stretnutiu to bude len lepšie a lepšie,“ dodal Janus. Odlúčenosť od rodinky nateraz vníma, no chce nájsť také riešenie, aby boli čo najviac spolu. Netajil, že už teraz mu veľmi chýbajú, lebo zatiaľ sú ešte v New Yorku a domov prídu

4. novembra.

Jaroslav janus

- narodený: 21. septembra v Prešove

- post: brankár

- kluby: Prešov, Norfolk, Slovan, Sparta, Litvínov, Liberec, Fehérvár, Saipa, Kladno, Košice

- top úspechy: víťaz AHL (2012), 3-krát účasť na MS, Zápas hviezd KHL