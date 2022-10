Šprintér Ján Volko sa počas kondičnej prípravy odreagoval: Vymení tretry za sane?

Dlho si voľno neužil! Najrýchlejší Slovák Ján Volko (25) už naplno zarezáva na novú atletickú sezónu. Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka sa už druhý týždeň nachádza na tradičnom vysokohorskom sústredení v Tatrách. Počas náročných tréningov si našiel čas aj na relax a vyskúšal si sánkarský trenažér. Plánuje sa v budúcnosti zúčastniť na zimnej olympiáde?

Halový majster Európy na 60 metrov z roku 2019 Ján Volko ukončil vlaňajšiu sezónu v polovici septembra a po mesačnom oddychu už opäť naplno trénuje.

Prvý v marci

„Momentálne sa s tímom nachádzam vo Vysokých Tatrách, kde absolvujeme tradičné kondičné dvojtýždňové sústredenie. Určite nebudú chýbať ani túry. Následne nás ešte čaká štvordňový pobyt v Skalke pri Kremnici a potom odlietame na pár týždňov do Juhoafrickej republiky,“ prezradil pre Nový Čas Volko, ktorý sa chce čo najlepšie pripraviť na marcové halové majstrovstvá Európy v Istanbule, ktoré budú jeho prvým vrcholom v budúcom ročníku.

Má rád adrenalín

Okrem náročných tréningov má úspešný šprintér čas aj na odreagovanie sa. V polovici októbra plánoval na letisku v Slávnici zoskok padákom, ale pre zlé počasie to musel odložiť na budúci rok. Počas pobytu v Tatrách si však vyskúšal iný adrenalínový skok. „Keďže môj kondičný kouč Robo Kresťanko trénuje aj sánkara Jožka Ninisa, tak nám vybavil jazdy na trenažéri. Absolvoval som dve jazdy na sánkach a musím povedať, že to bolo dosť náročné. Dával som si najmä pozor, aby som dobre vybral zákruty a nenabúral,“ zasmial sa Jano. Na otázku, či plánuje v budúcnosti vymeniť tretry za sánky a štartovať na zimných hrách, jednoznačne odvetil: „To určite nie. To nie je šport pre mňa.“