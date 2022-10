Kapitán Michaloviec Igor Žofčák sa teší z narodenia syna: Takto mu vybral meno

Vypýtal sa na svet šesť minút pred polnocou! Igor Žofčák (39), kapitán futbalistov Michaloviec, si užíva najkrajšie chvíle života. Od piatka sa teší z narodenia synčeka Félixa.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Príchod druhého potomka si vychutnáva s väčším pokojom a nadhľadom ako pred dvanástimi rokmi, keď držal v náručí Denisa z prvého manželstva.

Ten sa vydal v otcových šľapajach. Na poste stredopoliara hráva za žiakov bratislavského Slovana. „Hneď zahlásil, že z Félixa bude brankár, aby mu mal kto chytať strely. Ja vravím, že pôjde na hrot útoku, aby som mu mohol centrovať lopty,“ prezradil šťastný Igor pre Nový Čas.

Pri pôrode nebol, ale hneď po ňom sa so synčekom poláskal. „Zavolali ma, až keď bolo po všetkom. Niežeby som neznášal pohľad na krv, ale v týchto veciach nie som až taký odvážlivec. Nezosypal by som sa, no kým to človek nevidí...“

Na mene sa nedokázali zhodnúť. Artúr neprešiel. Najstarší ligový futbalista priznal, že nakoniec ho vybral úplne spontánne. „Povedal som, že to bude také meno, aké mi padne do oka. Vybral som ho tri dni pred narodením. Počúval som rádio a v ňom spomenuli meno Félix. Prišiel som za priateľkou Vanessou a súhlasila. Ľudia si stále dávajú prezývky a krstným menom sa už pomaly ani neoslovujú. Denisa už teraz volajú Žofa, presne tak ako aj mňa.“

So spoluhráčmi z kabíny ešte nebol. V sobotu proti Trenčínu (2:0) aj včera v Slovenskom pohári s Dubnicou dostal voľno. Na východ odkazuje, že sa čoskoro prídu všetci ukázať a Félixa spolu oslávia. Bývalý hráč Ružomberka, Sparty Praha či Slovana Bratislava ho chce odmalička viesť k futbalu. Na povinnosti otca sa teší. „Prebaľovaniu či kúpaniu sa vôbec nevyhýbam. Môj brat má dve malé deti a dve sestry po tri. Pri takom počte sa človek nenudí a aj sa veľa naučí,“ dodal so smiechom Žofčák.

Meno: Félix

Deň narodenia: 21. október 2022

Čas narodenia: 23.54 hod.

Hmotnosť: 4 170 g

Dĺžka: 54 cm

Meniny: 20. november

Félix = šťastný

Meno Félix má latinský pôvod, v preklade znamená šťastný. Jeho nositeľ má dosť energie a sily, aby sa postavil na nohy po akomkoľvek údere. Je povestný svojimi výkonmi a nikdy nezostáva v anonymite. Býva ochotný, milý a jemný, najmä k tým, ktorých miluje.