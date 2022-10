Slovenskí mladíci zdolali rovesníkov z Nemecka, udržali si šancu na postup

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili vo svojom záverečnom súboji prvej fázy kvalifikácie ME nad dosiaľ suverénnymi rovesníkmi z Nemecka 1:0 a zachovali si šancu na postup do Elite Round.

O triumfe SR "17" v Kišiňove rozhodol v nadstavenom čase Adam Baláž. Slováci skončili v tabuľke 12. skupiny so ziskom 4 bodov na 3. mieste. Do jarného Elite Round postupujú priamo prví dvaja, plus tretí najlepší zo všetkých skupín. Slováci tak čakali na výsledky ostatných utorkových stretnutí. Prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov - 12. skupina: SLOVENSKO - Nemecko 1:0 (0:0) Gól: 90.+1 Baláž, ČK: 90. Odogu (Nem.) po 2. ŽK Tabuľka: 1. Nemecko 3 2 0 1 6:1 6 2. Lotyšsko 3 2 0 1 4:4 6 3. SLOVENSKO 3 1 1 1 2:2 4 4. Moldavsko 3 0 1 2 3:8 1 Škriniarov Inter si môže zaistiť postup, Barcelona potrebuje v šlágri kola vyhrať