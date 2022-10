Vlhová si počas leta viackrát vyhodila z kopýtka a priznáva: Osobný život je pre mňa dôležitý!

Žiari šťastím. Lyžiarska šampiónka Petra Vlhová (27) využila leto nie len na prípravu, ale aj na kompletné psychické zresetovanie, ktoré podľa vlastných slov zúfalo potrebovala.

Počas horúcich mesiacov absolvovala s jej najbližšími napríklad výstup na Gerlachovský štít (2 655 m), s priateľom Michalom to zase neskôr roztočila na koncerte Coldplay v Londýne. Ako sama priznala, osobný život je pre ňu mimoriadne dôležitý.

Nová sezóna Svetového pohára alpských lyžiarok neodštartovala sobotným obrovským slalomom v rakúskom Söldene. Jury a organizátori ho museli zrušiť už ráno z dôvodu nepriaznivého počasia. Vlhová si z toho príliš ťažkú hlavu nerobila. S kľudom toto rozhodnutie akceptovala. Správne mentálne nastavenie je pre ňu mimoriadne dôležité. K dokonalej psychickej pohode jej pomohlo určite aj vydarené leto, počas ktorého okrem tréningov stihla napríklad zdolať Gerlachovský štít (2 655 m).

„Výstup na Gerlach som zvládla v pohode. Ako si človek ten výstup spraví sám, taký náročný v konečnom dôsledku bude. Ja som si to užila, bolo to príjemné. Aj keď na Gerlachu som bola druhý krát a druhýkrát som mala hmlu. Bola som však šťastná, že som s mojimi ľuďmi. Keby tam neboli a bola by som tam sama, tak by som povedala, že to bolo hrozné. Takto to bolo spolu naozaj pekné,“ priznala Vlhová.

Následne to s priateľom Michalom rozbalila aj na koncerte skupiny Coldplay v Londýne. „Koncert Coldplay bol taktiež vynikajúci! Proste fantastický zážitok. Keby mi niekto teraz povie, že sa tam mám vrátiť, tak to spravím okamžite,“ pochvaľovala si Vlhová, ktorá rozbieha novú sezónu s čistou hlavou. „Pre mňa, a myslím, že aj pre športovcov vo všeobecnosti, je dôležité mať aj osobný život. Nie je to len o tréningoch. Samozrejme, makať sa musí, ale treba si oddýchnuť aj mentálne a žiť si svoj osobný život. Leto som si užila, ale aj sa vytrápila, takže to bolo vyrovnané,“ dodala Vlhová.