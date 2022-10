Škriniarov Inter si môže zaistiť postup, Barcelona potrebuje v šlágri kola vyhrať

Futbalisti FC Barcelona v minulej sezóne po prvý raz od ročníka 2000/2001 nepostúpili zo skupinovej fázy Ligy majstrov a v náročnej pozícii sú aj pred stredajším stretnutím v C-skupine.

"Blaugranas" hostia v C-skupine zatiaľ stopercentný Bayern Mníchov, ktorý ťahá jedenásťzápasovú sériu víťazstiev za sebou v tejto fáze, čo je rekord súťaže.

"Bavori" boli jedným z troch tímov, ktorí v minulej sezóne ukončili skupinovú fázu so šiestimi víťazstvami a stopercentnou bilanciou. V tomto ročníku to môžu opäť zopakovať. Po štyroch stretnutiach už majú istý postup do jarnej vyraďovacej časti. "Získali sme 12 bodov zo štyroch zápasov v najťažšej skupine a sme v osemfinále. Chceme si udržať prvú priečku v tabuľke," uviedol tréner Julian Nagelsmann pre uefa.com. Bayern vyhral predchádzajúce štyri zápasy proti Barcelone so súhrnným skóre 16:2.

Bývalý útočník Bayernu Robert Lewandowski dal v doterajších štyroch dueloch Barcelony päť gólov a je na čele tabuľky strelcov LM s Erlingom Haalandom a Mohamedom Salahom. Španielsky klub potrebuje okrem víťazstva aj pomoc od Viktorie Plzeň na ihrisku Interu Miláno, za ktorý hrá aj Milan Škriniar. Slovenský stopér mal v uplynulých troch zápasoch na rukáve kapitánsku pásku. Taliansky klub má pred Barcelonou trojbodový náskok a už v domácom zápase môže spečatiť svoju účasť v jarnej časti LM. "O postupe sme už mohli rozhodnúť skôr, no dúfam, že to zvládneme proti Plzni," povedal tréner Simone Inzaghi. V kádri Viktorie pre LM sú aj slovenskí legionári Marián Tvrdoň a Erik Jirka.

Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si už zabezpečil postup do osemfinále a v stredu v A-skupine privíta Glasgow Rangers. Škótsky tím zatiaľ nezískal ani bod a v dvanástich zápasoch v európskych súťažiach na ihriskách talianskych tímov triumfoval len raz, keď v skupinovej fáze Pohára UEFA v sezóne 2006/2007 uspel v Livorne 3:2.

Blízko účasti v osemfinále sú hráči Liverpoolu. Minuloročný finalista sa predstaví na pôde holandského Ajaxu Amsterdam, ktorý zaostáva za anglickým vicemajstrom o šesť bodov. "V prípade, že hráme podľa našich predstáv, sme celkom dobrý futbalový tím," povedal Jürgen Klopp, kouč Liverpoolu. "The Reds" v oboch predchádzajúcich zápasoch na ihrisku Ajaxu skórovali len raz, v roku 1967 prehrali 1:5 a v roku 2020 vyhrali 1:0.

B-skupinu vedú Bruggy a v prípade, že v domácom zápase s FC Porto zabodujú, stanú sa prekvapujúcimi víťazmi skupiny. Zaujímavosť je, že belgický tím ako jediný ešte v tohtoročnej edícii LM neinkasoval ani jeden gól. V druhom stretnutí "béčka" tretie Atletico Madrid hostí štvrtý Bayer Leverkusen. Zverenci trénera Diega Simeoneho si v prípade triumfu zaistia minimálne 3. miesto, ktoré znamená účasť v šestnásťfinále Európskej ligy.

Atletico však vyhralo iba v jednom z predchádzajúcich deviatich domácich zápasov v európskych súťažiach. Naopak hostia si nemôžu dovoliť prehru, keď nechcú ukončiť svoje tohtoročné pôsobenie v európskych pohárových súťažiach. Leverkusen má pod vedením nového trénera Xabiho Alonsa zatiaľ bilanciu 1-1-2.

Vo vyrovnanej D-skupine je pred záverečnými dvoma kolami situácia otvorená. Najlepšiu východiskovú pozíciu má Tottenham, ktorý so 7 bodmi vedie skupinu. Anglický klub privíta tretí Sporting Lisabon a v jeho prospech hovorí aj štatistický údaj, podľa ktorého vyhral desať z uplynulých dvanástich domácich duelov v skupinovej fáze LM. Úradujúci majster Európskej ligy Eintracht Frankfurt je zatiaľ na dne tabuľky, no v stredu privíta Olympique Marseille. "Skupina je veľmi vyrovnaná a všetko máme vo vlastných rukách. Potrebujeme vyhrať oba naše zápasy," povedal kapitán nemeckého tímu Sebastian Rode. Eintracht uspel vo všetkých troch doterajších dueloch proti francúzskemu mužstvu.

5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov, STREDA 26. októbra:

A-skupina:

21.00 AFC Ajax - FC Liverpool

21.00 SSC Neapol - Glasgow Rangers

Tabuľka:

1. SSC Neapol 4 4 0 0 17:4 12*

2. Liverpool 4 3 0 1 12:6 9

3. Ajax Amsterdam 4 1 0 3 8:12 3

4. Glasgow Rangers 4 0 0 4 1:16 0

B-skupina:

18.45 FC Bruggy - FC Porto

21.00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

Tabuľka:

1. FC Bruggy 4 3 1 0 7:0 10*

2. FC Porto 4 2 0 2 6:6 6

3. Atletico Madrid 4 1 1 2 2:5 4

4. Bayer Leverkusen 4 1 0 3 2:6 3

C-skupina:

18.45 Inter Miláno - Viktoria Plzeň

21.00 FC Barcelona - Bayern Mníchov

Tabuľka:

1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 13:2 12*

2. Inter Miláno 4 2 1 1 6:5 7

3. FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 4

4. Viktoria Plzeň 4 0 0 4 3:16 0

D-skupina:

21.00 Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille

21.00 Tottenham Hotspur - Sporting Lisabon

Tabuľka:

1. Tottenham Hotspur 4 2 1 1 5:4 7

2. Olympique Marseille 4 2 0 2 6:4 6

3. Sporting Lisabon 4 2 0 2 6:6 6

4. Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 3:6 4

*-istý postup zo skupiny