Myslí to vážne? Serena Williamsová zvažuje návrat na dvorce

Americká tenistka Serena Williamsová (41) počas vystúpenia na konferencii TechCrunch Disrupt v San Franciscu uviedla, že ešte neukončila hráčsku kariéru a zvažuje svoj návrat na dvorce.

Bývalá svetová jednotka sa naposledy predstavila v súťažnom zápase na tohtoročnom US Open, kde prehrala v 3. kole dvojhry s Austrálčankou Ajlou Tomljanovičovou. Pred grandslamovým podujatím vyhlásila, že to bude jej posledný turnaj v kariére. Teraz však naznačila, že sa odísť do športového dôchodku ešte nechystá.

"Šanca na môj návrat je veľmi vysoká. Nedávno som išla na kurt a uvedomila som si, že po prvý raz v živote nehrám tenis. Bolo to zvláštne. Vnímala som to ako prvý deň v novej životnej etape, ale stále sa snažím nájsť rovnováhu," povedala podľa cbssports.com Williamsová.

Štyridsaťjedenročná Američanka získala počas kariéry 23 grandslamových titulov, čo je najviac zo všetkých žien v Open ére.