Prekvapivá nominácia Dueňasa: Prečo vynechal najlepšiu hádzanárku roka?

Najlepšia hádzanárka Slovenska za rok 2021 Simona Szarková prekvapivo chýba v 18-člennej nominácii hlavného trénera slovenskej reprezentácie hádzanárok Jorgeho Dueňasa na októbrové prípravné zápasy proti výberu Čiernej Hory v Podgorici a na novembrové úvodné dve stretnutia 1. fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Lotyškám.

Do Podgorice necestuje ani chorá krídelníčka Martina Popovcová, ktorú nahradila Monika Pénzesová.

"Mojím zámerom je zobrať na tieto prípravné zápasy 17 hráčok. Vždy v nich nastúpi šestnástka. Sima je veľmi dobrá hráčka, ale momentálne nie je na tom optimálne fyzicky. Ani vo svojom klube nehráva. Keď popracuje na svojej fyzickej kondícii, tak verím, že na ďalší zraz ju budeme môcť povolať," vysvetlil Dueňas pre oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH) absenciu spojky z maďarskej Kisvárdy.

Slovenky trénujú od pondelka v Bratislave, vo štvrtok odcestujú do Podgorice. Po nedeľňajšom návrate sa začnú pripravovať na duely proti Lotyškám. Na Dueňasov realizačný tím čaká veľa práce. "Paralelne si rozdelíme úlohy medzi sebou. Každý bude mať svoju časť. Určite sa chceme pripraviť aj na Čiernu Horu. Je to kvalitný súper, takže rozhodne to nemôžeme vypustiť, ale viac nás zaujíma Lotyšsko," povedal španielsky kormidelník.

Slovenské hádzanárky v generálke na úvod kvalifikácie nastúpia v Podgorici proti domácim hádzanárkam v piatok 28. októbra a v sobotu 29. októbra (oba o 18.00 h). Kvalifikáciu na MS 2023 odštartujú v stredu 2. novembra, keď privítajú Lotyšky v Šali (19.00 h), odveta je na programe v nedeľu 6. novembra v meste Valmiera (14.10 h).

Nominácia slovenskej reprezentácie hádzanárok na prípravné zápasy v Čiernej Hore a kvalifikačný dvojzápas proti Lotyškám:

Brankárky: Viktória Oguntoyová, Soňa Furgaláková, Viktória Voržáčková

Pivotka: Viktória Györiová, Nikoleta Trúnková, Kristína Pastorková

Krídelníčky: Monika Pénzesová, Bibiana Štefaniková, Réka Bíziková, Lenka Ratvajská

Spojky: Karin Bujnochová, Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová, Veronika Habánková, Barbora Lanczová, Erika Rajnohová, Natália Némethová, Olívia Ščípová.