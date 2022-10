Nehoda, pri ktorej tuhla krv v žilách: Dvojnásobný majster sveta si poriadne zalietal

V 22. kole sa na trati blízko seba ocitli Lance Stroll z Aston Martinu a Fernando Alonso z tímu Alpine. Druhý menovaný sa zavesil na zadné krídlo kanadského pilota a všetko mal pripravené na realizáciu predbiehacieho manéveru. Pri bránení pozícii však Stroll skrížil cestu dvojnásobnému majstrovi sveta, ktorý už nestihol adekvátne zareagovať.

Pri hrôzostrašne vyzerajúcej nehode vo vysokej rýchlosti sa našťastie ani jednému z jazdcov nič nestalo. Strollov Aston Martin ale náraz nevydržal a preteky sa pre neho predčasne skončili. Navyše za spôsobenie kolízie bol potrestaný dvomi trestnými bodmi a stratou troch pozícii na štarte nadchádzajúcej Veľkej ceny v Mexiku.

Španielsky pilot v službách francúzskej stajne pri incidente doslova letel vzduchom, no akoby zázrakom bolo jeho auto schopné dôjsť až do cieľa. Po penalizácii napokon Alonso síce skončil až na 15. mieste, no rozhodne môže byť rád za to, že si z nehody neodniesol žiadnu ujmu na zdraví.

The fact Alonso was even able to finish after this, let alone make it up to P7 is absolutely incredible 👏 pic.twitter.com/IdDL56tsoN