Brankár Dominik Holec ukázal veľké srdce: Pomôže deťom a pridá si kerku!

Dopadlo to nad očakávanie! Slovenský brankár pražskej Sparty Dominik Holec (28) sa tento mesiac zapojil do projektu Biela vrana, ktorého cieľom je pomoc ľuďom v núdzi.

Na sociálnej sieti zverejnil výzvu na finančnú pomoc. Po dvoch týždňoch ho koniec akcie príjemne prekvapil, keď sa mu podarilo vyzbierať 5 000 eur. Je to maximum, na aké si trúfal.

Pekná suma ho teraz zaväzuje splniť v priebehu roka tri výzvy, ktoré si pred začiatkom akcie stanovil.

„Tajne som veril, že ľudia prispejú na dobrú vec a podarí sa dať dokopy čo najviac peňazí. Som rád, že to vyšlo, lebo v dnešnej neľahkej dobe sa obracia v ruke každé euro. Nie je to málo peňazí. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli. Neznámym darcom, ale i tým, ktorých poznám - mojim rodinným príslušníkom, kamarátom, známym. Pridalo sa tiež veľa spoluhráčov zo Sparty,“ uviedol Holec pre Nový Čas.

Pred spustením akcie si nastavil sumy (1 000 - 3 000 a 5 000 eur), o ktorých si myslel, že by bolo reálne ich dosiahnuť. Pár hodín pred uzávierkou to vyzeralo na zlatý stred, no nakoniec sa podarilo dosiahnuť finančne najvyššiu métu.

„Nechcel som na to príliš tlačiť, lebo peniaze sú citlivá téma. Nie som ten typ, ktorý by za niekým chodil a pýtal ich od ľudí. Skôr mi išlo o prezentáciu projektu, s ktorým sa stotožňujem. Ako športovec som chcel túto myšlienku rozšíriť aj do iných oblastí. Verím, že sa mi to podarilo.“

Holec priznal, že pri podpore tejto ušľachtilej myšlienky išiel klubizmus bokom. Oslovil hráčov, o ktorých bol presvedčený, že ich ľubovoľný príspevok nezruinuje. Okrem hráčov Sparty prispeli aj futbalisti z iných klubov - jeho bývalí spoluhráči či partia z reprezentácie.

„Som pripravený splniť všetky výzvy, ktoré som avizoval. Veľmi sa teším, že zorganizujem zápas pre ukrajinské deti z utečeneckého tábora v Gabčíkove. Dúfam, že ich to aspoň na chvíľu vytrhne z myšlienok, že nie sú doma a vyčarí im to úsmev na tvárach.“

Telo žilinského rodáka je posiate kerkami. Aj preto sa rozhodol, že v prípade získania 3 000 eur k nim pribudne ďalšia. „Ešte neviem, kam biela vrana pôjde. Mám veľa tetovaní. Tiahnu sa od dlaní po krk, od rebier po ruky. Aj na lýtkach sú dve. Nedajú sa úplne zrátať, lebo niektoré sú iba abstraktné čiary. Ľudia si myslia, že futbalista musí mať tetovanie. Nie je to tak. Mne sa páčia odmalička. Chcel som mať na tele niečo, čo nie je bežné,“ dodal slovenský brankár, ktorý odchytal za Spartu v tejto sezóne deväť zápasov.

AKÉ VÝZVY SA CHYSTÁ SPLNIŤ

Za vyzbieraných 1 000 €

- v súčinnosti s bývalými či dnešnými hráčmi zorganizuje na jar futbalový zápas pre deti z Ukrajiny, ktoré žijú v utečeneckom tábore v Gabčíkove

Za vyzbieraných 3 000 €

- dá si vytetovať bielu vranu ako spomienku, že bol súčasťou tohto projektu, bude to pripomienka dôležitosti odvahy, boja za slobodu a spravodlivosti

Za vyzbieraných 5 000 €

- prispeje sumou 1 000 € na projekt Biela vrana; vyrobia mu špeciálne rukavice, odchytá v nich sezónu, vydraží ich a výťažok venuje hendikepovaným deťom