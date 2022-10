Adam Žampa po prvých pretekoch: Sölden ukázal, že patrím vysoko

Očakávalo sa, že premiérové slovenské body v novej sezóne Svetového pohára 2022/2023 v zjazdovom lyžovaní získa Petra Vlhová. Sobotňajší obrovský slalom v rakúskom Söldene však zrušili pre nepriaznivé počasie, a tak o deň neskôr ako prvý Slovák v novom ročníku zabodoval v mužskej kategórii Adam Žampa.

V „obráku“ obsadil 23. priečku a pripísal si na konto osem bodov. Uvedené umiestnenie predstavuje pre 32-ročného Kežmarčana druhý najlepší výsledok v kariére na kopci v Söldene. Maximom je 9. stupienok spred desiatich rokov.

„Prvé preteky sú vždy taká 'oťukávačka'. Veľmi ma mrzí, že som v oboch kolách urobil dve veľké chyby. Tie spôsobili, že som stratil veľa času. Mal som to v druhom kole viac využiť. Bohužiaľ, nevyužil som to... Lepšie ako by som mal vypadnúť. Sölden ukázal, že patrím vysoko. Štvrtý najrýchlejší medzičas dole je veľmi dobrý,“ vyhlásil Adam Žampa vo videu nakrútenom po pretekoch.

Adamovho mladšieho brata Andreasa Žampu v 1. kole klasifikovali na 54. mieste a nevybojoval si právo druhej jazdy. „V Söldene to na body nevyšlo, ale určite budem trénovať ďalej. Som veľmi rád, že Adam ukázal, že na to má aj napriek veľkým chybám. Asi najväčšia chyba, ktorú som spravil, bol nájazd do roviny, kde som stratil vyše sekundy. Trošku to mrzí, ale nevadí, ideme ďalej,“ poznamenal Andreas.

Na Žampovcov najbližšie čaká kondičné sústredenie vo Vysokých Tatrách a koncom novembra sa presunú pravdepodobne do Talianska, kde sa budú pripravovať na ďalšie preteky SP vo francúzskom Val-d'Isère. Ešte predtým sa na európskom kontinente bude 13. novembra konať paralelný obrovský slalom v rakúskom Lechu, kde však pôjde len Andreas Žampa s najmladším z bratskej trojice - Teom. Adam sa na týchto pretekoch nezúčastní.