Vavrova Kodaň v Seville: Bude živiť šancu na postup pred posledným zápasom?

Futbalisti FC Kodaň so slovenským stopérom Denisom Vavrom sa v utorok od 18.45 h pokúsia zvýšiť svoje šance na postup z G-skupiny Ligy majstrov.

Na konte majú dva body rovnako ako ich súper FC Sevilla a prípadná prehra v predposlednom zápase skupiny by im zahatala cestu.

Istotu priameho postupu z "géčka" si už zabezpečili hráči Manchestru City. Do osemfinále majú namierené aj hráči Borussie Dortmund, ktorí majú pred dvojicou Sevilla - Kodaň päťbodový náskok. Tieto dva tímy sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou popasujú o 3. miesto v základnej skupine, ktoré znamená účasť v šestnásťfinále Európskej ligy. Kodaň získala v uplynulom zápase druhý bod, keď na domácom trávniku nedovolila skórovať dovtedajšiemu suverénovi skupiny Manchestru City.

"Bojovali sme do poslednej minúty. Poučili sme sa z predošlého zápasu (1:5) a hrali disciplinovanejšie. Vďaka tomuto výsledku si budeme viac veriť do ďalších zápasov," povedal stredopoliar Marko Stamenic pre uefa.com.

Pred záverečnými dvoma kolami je situácia otvorená v E-skupine, v ktorej majú najlepšiu východiskovú pozíciu hráči Chelsea. Po vlažnom vstupe do LM, keď v úvodných dvoch zápasoch získali iba jeden bod, dvakrát zvíťazili nad AC Miláno a so 7 bodmi sú na čele skupiny. Postup môžu potvrdiť v Salzburgu (18.45), ktorý ešte neprehral a má iba o bod menej. Šance dostať sa na niektorú z prvých dvoch priečok majú aj štvorbodové tímy Dinamo Záhreb a AC Miláno, medzi ktorými pôjde od 21.00 h o dôležité body. "Všetko je stále v našich rukách. Naďalej máme šancu dosiahnuť náš cieľ a to nás ženie vpred," povedal tréner AC Miláno Stefano Pioli.

Postup zo základnej skupiny si už zabezpečili hráči Realu Madrid, keď pred dvoma týždňami remizovali vo Varšave so Šachtarom Doneck 1:1. Na druhú postupovú miestenku ašpirujú Lipsko a Šachtar. Štvrtý tím tabuľky Celtic Glasgow má jediný bod a iba víťazstvo v utorňajšom zápase so Šachtarom mu udrží šancu na pokračovanie v európskych klubových súťažiach.

Účasť medzi 16-tkou najlepších môžu v utorok spečatiť aj hráči Paríža St. Germain a Benficy Lisabon. Tieto tímy sa dvakrát stretli v uplynulých dvoch kolách a v oboch prípadoch z toho bola remíza 1:1. V H-skupine majú 5-bodový náskok pred Juventusom Turín, resp. Maccabi Haifa. Pokiaľ Benfica v utorok neprehrá s Juventusom, bude mať osemfinálovú istotu. To isté sa dá povedať aj o PSG pred súbojom s Maccabi Haifa. Izraelský tím si však v uplynulom zápase s Juventusom pripísal prvé víťazstvo a verí si aj v Paríži. "Stále sme presvedčení, že máme na to, aby sme skončili tretí. Sme v skupine silných tímov, ale dokázali sme, že s nimi môžeme súperiť. Tretie miesto nie je nereálne," konštatoval stredopoliar Haify Tjaronn Chery.



5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov, UTOROK 25. októbra:

E-skupina:

18.45 RB Salzburg - FC Chelsea /rozhoduje Schärer (Švajč.)/

21.00 Dinamo Záhreb - AC Miláno /Marciniak (Poľ.)/



tabuľka:

1. Chelsea 4 2 1 1 6:2 7

2. Salzburg 4 1 3 0 4:3 6

3. AC Miláno 4 1 1 2 4:7 4

4. Dinamo Záhreb 4 1 1 2 3:5 4



F-skupina:

21.00 RB Lipsko - Real Madrid /Orsato (Tal.)/

21.00 Celtic Glasgow - Šachtar Doneck /Gozubynuk (Hol.)/



tabuľka:

1. Real Madrid 4 3 1 0 8:2 10*

2. RB Lipsko 4 2 0 2 6:7 6

3. Šachtar Doneck 4 1 2 1 7:5 5

4. Celtic Glasgow 4 0 1 3 2:9 1



G-skupina:

18.45 FC Sevilla - FC Kodaň /Bastien (Fr.)/

21.00 Borussia Dortmund - Manchester City /Massa (Tal.)/



tabuľka:

1. Manchester City 4 3 1 0 11:1 10*

2. Borussia Dortmund 4 2 1 1 9:4 7

3. FC Sevilla 4 0 2 2 2:9 2

4. FC Kodaň 4 0 2 2 0:8 2



H-skupina:

21.00 Benfica - Juventus Turín /Jovanovič (Srb.)/

21.00 PSG - Maccabi Haifa /Zwayer (Fr.)/



tabuľka:

1. PSG 4 2 2 0 7:4 8

2. Benfica 4 2 2 0 6:3 8

3. Juventus 4 1 0 3 5:7 3

4. Maccabi Haifa 4 1 0 3 4:8 3



*-istý postup zo skupiny