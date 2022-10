Šialený nápad: Dvaja fanúšikovia idú na MS vo futbale do Kataru na bicykloch

Šialený nápad! Dvojica futbalových fanúšikov sa rozhodla, že na svetový šampionát vo futbale v Katare dorazí na bicykloch.

Z Paríža sa do Dauhá vydali 20. augusta. V nohách už má dokumentarista Mehdi Balamissa a televízny producent Gabriel Martin viac ako 5 tisíc kilometrov a do dejiska MS chcú doraziť do 22. novembra, kedy hrá prvý zápas obhajca titulu Francúzsko.

„Touto cestou môžeme propagovať udržateľnú mobilitu, iný spôsob cestovania a môžeme ľuďom ukázať, že s nohami sa dá zažiť toľko dobrodružstva v okolí vášho bydliska alebo aj ďalej,“ povedal dokumentarista Balamissa. V pláne majú denne prejsť približne 120 km, terén im ale dá občas poriadne zabrať. „Hlavnou výzvou je prekonať obrovskú vzdialenosť. Niekedy je to po rovine, ale niekedy sa dosť stúpa,“ dodal Balamissa.