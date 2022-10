Honzekovi to v juniorke Vancouveru sype: Za dva zápasy šesť bodov!

K tomu si do štatistík pripísal šesť kanadských bodov. Proti Victorii Royals (6:5 pp) strelil dva góly a zaznamenal jednu asistenciu. Honzek dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 5:5 a zápas poslal práve on do predĺženia.

We got some bonus hockey in Victoria! Samuel Honzek evens the score with 1.4 seconds remaining in the third!@WHLGiants pic.twitter.com/nmkRRX0tdX