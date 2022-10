DAC predviedol víťazný obrat: Výhru vystrieľal dvojgólový Krstovič

Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v nedeľňajšom zápase 15. kola Fortuna ligy nad FK Železiarne Podbrezová 2:1, keď dvoma gólmi Nikolu Krstoviča v záverečnej polhodine otočili nepriaznivý stav. DAC si vďaka výhre upevnil tretie miesto v tabuľke.

Mužstvá nastúpili s cieľom odčiniť vypadnutia zo Slovnaft Cupu. Prvá šanca prišla na strane Podbrezovej, keď sa v 5. minúte po rohovom kope dostala lopta k Pavúkovi, jeho strelu však Petráš bravúrne vyrazil. O peknú akciu sa postaral v 18. minúte Szánthó, ktorého strelu kryl Ludha. V 35. minúte sa hostia dostali k priamemu kopu, ale s Bartošovou strelou si poradil Petráš. V 52. minúte išla Podbrezová do vedenia. Kováčik dostal výbornú dlhú prihrávku na pravej strane, loptu poslal pred bránu Mosesovi, ktorý z piatich metrov prekonal Petráša - 0:1. V 59. minúte mohlo byť vyrovnané, Szánthó vysunul na pravej strane Pinta, spätnú prihrávku poslal z prvej na bránu Nebyla, ale Ludha na čiare kraľoval. V 69. minúte na rohový kop Ramadana najlepšie nabehol Krstovič a loptu poslal hlavou do siete. Domáci rozhodli v 86. minúte, keď sa k lopte v pokutovom území dostal Krstovič a z otočky upravil na 2:1.

59. a 86. Krstovič - 52. Moses. Rozhodovali: Kružliak – Štrbo, Hrmo, ŽK: Leginus, Krstovič, Dimun - Godál, Paraj, 4377 divákov.Petráš - Pinto, Risvanis, Brunetti, Andzouana – Fazlagič (57. Nebyla), Dimun, Veselovský (88. Kružliak) – Szánthó (77. Blackman), Krstovič, Leginus (57. Ramadan)Ludha - Bartoš, Godál, Grešák - Kováčik, Bakaľa (88. Horvát), Paraj, Ďatko (77. Vasiľ) - David (82. Breznaník), Kuzma, Pavúk (77. Grendel)

Adrián Guľa, tréner DACu: "Pre nás je to mimoriadne cenné víťazstvo, hlavne z psychického pohľadu. Sebavedomie bolo cítiť hlavne v prvom polčase, kde sme neboli dostatočne presní, pokojní, ani po strate lopty naša reakcia nebola dobrá. V druhom polčase sme inkasovali, ale to nás nakoplo, dobre sme zareagovali. Pomohli aj striedajúci hráči, a Krstovič rozhodol zápas. Mrzí nás, že sme vypadli z pohára, aj fanúšikovia nám to dali pocítiť. Toto víťazstvo je o to cennejšie. Krstovič je cenný hráč, cením si aj jeho pracovitosť. Sme v ťažkej situácii, vypadli nám dôležití hráči, ale výhra je o to cennejšia. Vyhrali sme proti silnému súperovi a tešíme sa z troch bodov.

Roman Skuhravý, Podbrezová: "Som smutný, ale zároveň aj nadšený. Tešil som sa na súpera, na ihrisko, na štadión. Chceli sme zopakovať výkon proti Trnave, čo sa nám aj podarilo. Prvý polčas bol otvorený z oboch strán, ale ani jedno mužstvo šance nevyužilo. Rozhodujúci bol začiatok druhého polčasu, keď sme po vedúcom góle po viacerých šanciach nedokázali zápas ukončiť. Potom sa prejavila kvalita domáceho mužstva. Krstoviča chce mať každý tréner v mužstve, celý zápas tvrdo pracoval. Mrzí ma situácia v 86. minúte, kde sme mohli rozhodnúť, ale šancu sme nedali. Chlapci sú sklamaní, ale v kabíne som povedal, že nás čakajú ešte tri zápasy a verím, že podáme rovnaké výkony. Gratulujem Dunajskej Strede k výhre. Dali dva góly a zaslúžene vyhrali. My ideme ďalej."