Športoví fanúšikovia majú dôvod na obavy: Ignorovala RTVS tender na vysielacie práva futbalových pohárov?

Čaká slovenských futbalových fanúšikov nepríjemné prekvapenie? Podľa našich informácií hrozí, že verejnoprávna televízia nebude mať v rokoch 2024 až 2027 vysielacie práva na žiadnu z európskych futbalových súťaží. Do prebiehajúceho medzinárodného tendra na ich nákup sa totiž podľa zdroja Nového Času vôbec neprihlásila...

Tender na získanie vysielacích práv organizuje ich vlastník, ktorým je UEFA, raz za tri roky. Tentoraz sa ponuky zbierali do októbra a v súťaži boli balíky na vysielanie Ligy majstrov, Európskej ligy, ako aj Európskej konferenčnej ligy. Kto sa nestihol so svojou ponukou prihlásiť, dodatočne tak už urobiť nemôže.

„Absolútne zlyhanie riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja s novovymenovaným riaditeľom sekcie športu Jánom Žgravčákom! Manažéri UEFA musia neveriacky krútiť hlavou a konkurenčné televízie sa chytať za brucho od smiechu,“ konštatuje anonymný znalec zákulisia kontraktov vo vysielacom biznise.

Je pravda, že doteraz sa nikdy nestalo, aby RTVS, resp. jej predchodcovia neposlali do súťaže o vysielacie práva najsledovanejších európskych klubových pohárov ani len ponuku. Uvoľnili tak priestor komerčným vysielateľom, ako aj priekupníkom s týmito právami. Najmä zápasy slovenských mužstiev mávajú nadpriemernú sledovanosť a sú aj lákadlom pre zadávateľov reklamy.

Vyhýbavá odpoveď

Na priamu otázku Nového Času, či sa RTVS do súťaže prihlásila, poslal Filip Púchovský zo sekcie komunikácie telerozhlasu vyhýbavú odpoveď: „RTVS sa nebude vyjadrovať k prebiehajúcemu tendru na vysielacie práva pred jeho ukončením.“

Tender skutočne naďalej prebieha, pretože jeho vyhodnotenie trvá obvykle týždne až mesiace. Administrátor výberu však posudzuje len prijaté ponuky na sezóny 2024/2025, 2025/2026 a 2026/2027.

„Takéto niečo sa minulosti nemohlo stať! Ale neprekvapuje ma, že RTVS ponuku neposlala. V manažmente vládne alibizmus až amaterizmus. Dokonca sa špekuluje, že cieľom je niektoré rozbehnuté programové služby so zameraním na športové prenosy úplne zrušiť a diváci z radov športových fanúšikov by sa o tom mali dozvedieť,“ povedal pre Nový Čas dobre informovaný zdroj z televízneho zákulisia.

Čo na to diváci?

Aj v minulosti sa stalo, že RTVS nezískala všetky práva, o ktoré sa uchádzala. Konkurenti najmä z oblasti súkromných vysielateľov jej ponuku jednoducho prevýšili. Ale nikdy doteraz sa nestalo, aby sa verejnoprávna televízia o vysielacie práva neuchádzala vôbec! Súkromné či platené televízie a služby nedokážu RTVS pokrytím ani programovými kapacitami plnohodnotne nahradiť.

Na konci tak ostanú neuspokojení slovenskí fanúšikovia a tiež rozpočet RTVS, keďže prenosy z pohárov patrili z pohľadu reklamných príjmov medzi vysoko ziskové.

Názor mediálneho analytika Denisa Schvarcza (TakUrcitee.sk): „Klubový futbal a jeho európske súťaže sú normálnym komerčným produktom. Preto UEFA usporiadava tender a predá ho v tej televízii, ktorá si ho môže dovoliť. Športové a najmä futbalové televízne práva sú v každom nákupnom cykle drahšie. Pre verejnoprávne televízie, a to nielen na Slovensku, sa stávajú len veľmi ťažko dostupnými. RTVS so stále nevyriešeným financovaním a koncesionárskymi poplatkami dlhé roky na rovnakej úrovni nemôže konkurovať komerčným vysielateľom. Pre zaujímavosť, ešte aj z nášho pohľadu úspešná Česká televize s niekoľkonásobne vyšším rozpočtom pre športový kanál predala časť vysielacích práv na blížiaci sa futbalový šampionát komerčnej televízii. Slovenské kluby navyše hrajú v Európe takmer vždy len v letných predkolách, ktoré sa obchodujú samostatne. Do takých licitácií sa RTVS stále zapája.