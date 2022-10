Američania si brúsia zuby na náš talent: Ukradnú nám mladého Demitru?

Američania si robia nádej na to, že syn Pavla Demitru Lucas (19) by mohol raz obliekať ich reprezentačný dres. Vyfúknu Slovensku obrovský futbalový talent?

Syn legendárneho hokejistu Pavla Demitru Lucas (19) patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Lucas Demitra nastupuje v najvyššej slovenskej súťaži v drese AS Trenčín a odborníci mu predpovedajú žiarivú budúcnosť. Za slovenské národné tímy nastupuje od dorasteneckého veku. Zuby si však na neho brúsia aj v Amerike.

Prečo? Lucas Demitra sa narodil počas pôsobenia jeho slávneho otca v tíme St.Louis Blues, v štáte Missouri. Má dvojité občianstvo - slovenské a americké. Potenciálne si tak môže vybrať, ktorú krajinu bude reprezentovať, či Slovensko alebo USA. O situácii s Lucasom Demitrom písal zámorský portál starsandstripes­fc.com.

„Mužský národný tím Spojených štátov má niekoľko talentov, ktoré hrajú v ligách po celom svete. Niekedy v krajinách, ktoré sú ďaleko od tradičných destinácií. Jedným z potenciálnych budúcich reprezentantov je aj Lucas Demitra, ktorý svoju brilantnosť predvádza na Slovensku. 19-ročný útočník prekonal počas svojej krátkej kariéry viacero zranení a teraz to vyzerá tak, že je na prahu prelomovej sezóny,“ píše uvedený portál.

Článok na zámorskom webe detailne mapuje Demitrovu kariéru a na záver dodáva, že pravdepodobne jeho srdce zostane verné Slovensku a za „Spojené štáty zrejme neodohrá ani minútu". No Američania si aj tak evidentne brúsia zuby na slovenský talent. „Je na začiatku svojej kariéry a situácia sa môže zmeniť, najmä keď sa hráči presunú do iných klubov alebo dostanú nové príležitosti. Ak sa mu podarí vyhnúť sa problémom so zraneniami a naďalej stavať na svojej počiatočnej produkcii, potom by mu kombinácia schopností a mladého veku mala priniesť prestup do lepšej ligy. Nateraz zostáva 19-ročný mladík zaradený na zoznamy "Yanks Abroad“ – Američanov v zahraničí, pričom pozorovatelia pozorne sledujú jeho vývoj," dodáva starsandstripes­fc.com.