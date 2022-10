Triumf si na úvod sezóny uchmatol Odermatt: Adam Žampa získal osem bodov

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt zvíťazil v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára.

V rakúskom Söldene predstihol o 76 stotín sekundy Slovinca Žana Kranjeca, tretiu priečku obsadil Nór Henrik Kristoffersen s odstupom 0,97 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa zaostal na 23. mieste o 2,29 s a sezónu odštartoval ziskom ôsmich bodov. Jeho brat Andreas nepostúpil do druhého kola.

Dvadsaťpäťročný Odermatt získal v uplynulej zime veľký glóbus za celkové prvenstvo v prestížnom seriáli aj malú sezónnu trofej za hodnotenie obrovského slalomu a v ľadovcovej ouvertúre rázne vykročil za obhajobou.

V prvom kole precízne zvládol najmä najstrmšiu pasáž, v ktorej plynule prešiel zavreté bránky a do záverečnej rovinatejšej časti si vďaka tomu priviezol vysokú rýchlosť. V zjazdárskom postoji medzi poslednými bránkami ešte zvýraznil svoj náskok. Ako-tak sa k nemu priblížili Nór Lucas Braathen (+0,41) s Kranjecom (+0,69), manko ďalších pretekárov sa začínalo nad ôsmimi desatinami sekundy.

Adam Žampa sa vydal na trať so štartovým číslom 26. Za prvým medzičasom v nájazde do strminy sa dopustil veľkej chyby, ktorá ho stála drahocenný čas. Dokázal ju však skorigovať a nabral späť rýchlosť, dolnú pasáž zašiel výborne a s prehľadom sa prebojoval do druhého kola.

V ňom sa opäť snažil ísť agresívne, ale o šancu na prenikavejší výsledok prišiel, keď sa v rovnakom úseku za prvým medzičasom ani tentoraz nevyvaroval chybe. Do spodnej roviny si už nevybudoval takú rýchlosť a po dojazde do cieľa sa zaradil na šiestu pozíciu. V porovnaní s prvým kolom, po ktorom bol devätnásty, si vo výsledkovej listine pohoršil o štyri miesta.

Kristoffersen zabojoval z priebežnej šiestej priečky a hoci v nájazde do strminy takmer spadol na vnútornej lyži, dravou jazdou sa dostal do priebežného vedenia, odkiaľ ho odsunul až Kranjec. Braathen sa prepadol na štvrtú pozíciu. Odermatt si na ťažkej trati napriek menším chybám udržal suverénny náskok a slávil dvanáste víťazstvo a jubilejné 30. pódiové umiestnenie na podujatiach SP. V Söldene obhájil triumf spred roka.