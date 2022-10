Čo si to dovolil?! Pozrite na tú zdravú drzosť McDavida

Zdravé sebavedomie mu nechýba! Kapitán „olejárov" Connor McDavid je považovaný za jedného z najlepších hokejistov súčasnosti. A niet divu. Svoju obrovskú technickú vyspelosť potvrdil aj v nočnom zápase proti St. Louis.

Počas siedmych sezón v prestížnej NHL talentovaný Kanaďan iba raz nepresiahol hranicu sto kanadských bodov. Stále iba 25-ročný center je obrovskou oporou Edmontonu a svoju genialitu potvrdzuje v každom dueli.

Pozornosť na seba upútal aj v stretnutí proti St. Louis Blues. Pri prechode do ofenzívy mu jeden zo spoluhráčov poslal skackavý puk. Ani to nenarobilo McDavidovi problémovi. Nabral si ho na čepeľ hokejky, začal žongolvať a týmto spôsobom prenikol až do útočného pásma. Športovo drzú akciu zakončil strelou do priestoru troch žrdí.

Ani on, ani jeho spoluhráči však recept na prekonanie súperovho brankára nenašli. Jordan Binnington kryl úspešne všetkých 23 streleckých pokusov a aj vďaka jeho výbornému výkonu Blues zvíťazili 2:0.