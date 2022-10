Legendárny kapitán United: Ronaldo musí čím skôr odísť!

Bývalý obranca Gary Neville vyzval Manchester United, aby okamžite ukončili problémové angažmán Cristiana Ronalda. Niekdajší kapitán slávneho klubu prehlásil, že bez portugalskej futbalovej hviezdy hrajú „červení diabli“ lepšie.

„Musí to skončiť. Ronaldo musí odísť niekam, kde bude každý víkend hrať,“ povedal v rozhovore pre Sky Sports 47-ročný Neville, ktorý počas 19-ročného pôsobenia v United nastupoval aj s Ronaldom.

„Ronaldo rolu náhradníka nikdy neprijme, čo je v poriadku. Ale klub sa s ním musí dohodnúť na okamžitom odchode, alebo uzavrieť prímerie do majstrovstiev sveta a potom to celé skončiť,“ dodal.

Ronaldo v rokoch 2003 až 2009 s United získal tri tituly a vyhral Ligu majstrov. Vlani sa po angažmáne v Reale Madrid a Juventuse do klubu vrátil. O vydarený comeback však zatiaľ nejde.

V minulom ročníku síce 5-násobný držiteľ Zlatej lopty dal 24 gólov, ale United v anglickej lige skončili až šiesty a nekvalifikovali sa do Ligy majstrov. V lete preto chcel majster Európy z roku 2016 odísť, ale nenašiel sa záujemca.

V tejto sezóne Ronaldo dal len dva góly v 12 zápasoch a stal sa z neho náhradník. Pri stredajšej výhre 2:0 nad Tottenhamom odmietol v závere nastúpiť a potom v 88. minúte odišiel predčasne do šatne.

Tréner Erik ten Hag ho kvôli tomu vyradil z nominácie na sobotný duel s Chelsea, s ktorou United aj bez 37-ročnej hviezdy remizovali 1:1. Predčasne zo zápasu Ronaldo odišiel už v letnej príprave.

„Bolo to druhýkrát, čo nasadol do auta a odišiel z Old Trafford ešte predtým, než sa do šatne dostali jeho spoluhráči,“ uviedol Neville. „A ako niekto, kto atmosféru v kabíne zažil, hovorím, že to je neprijateľné,“ prehlásil.

„Navyše, keď sa zamyslíte nad tým, či má byť Cristiano v zostave, tak United sú bez neho lepší a Erik ten Hag to vie. Takže jediné, čo obe strany môžu urobiť, je sadnúť si a dohodnúť sa na ukončení spolupráce,“ povedal Neville.