Tragická smrť tesne pred narodeninami: Mladého športovca († 18) našli mŕtveho v kostole!

Polícia bola privolaná do kostola Blackjack Missionary Baptist Church v Starkville, aby vyšetrila prípad úmrtia. Na mieste bol nájdený univerzitný hráč amerického futbalu. „Zatiaľ nemáme žiadny dôvod k podozreniu z cudzieho zavinenia,“ povedal miestny hovorca úradu šerifa.

Študent priemyslovej technológie bol zároveň členom tímu Bulldogs. „Bol milovaný syn, brat, spoluhráč a skvelý mladý muž s neobmedzenou budúcnosťou,“ povedal v prehlásení tréner Mike Leach. Westmoreland zomrel iba dva dni pred jeho devätnástymi narodeninami.

