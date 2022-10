Chára opäť na ľade! Boston sa rozlúčil s legendou: Vitaj doma, Zee!

Zápas hokejovej NHL medzi Bostonom a Minnesotou mal slávnostný úvod. Legendárny slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý po 24 sezónach v zámorskej profilige ukončil úspešnú kariéru, vhodil pred duelom symbolické buly, čím si domáci klub uctil svojho bývalého dlhoročného kapitána. Bruins potom zdolali Wild 4:3 po predĺžení.

Slávnostné buly vhodili medzi kapitánov Patricea Bergerona a Jareda Spurgeona.

Štyridsaťpäťročný Chára sa s fanúšikmi Bruins rozlúčil mesiac po tom, ako oznámil ukončenie profesionálnej kariéry. Tú zavŕšil ako hráč Bostonu, s ktorým podpísal symbolickú jednodňovú zmluvu.

"Je to úžasné, mal neuveriteľnú kariéru," povedal pre nhl.com na Chárovu adresu český útočník "medveďov" David Pastrňák. "Všetci vieme, čo pre náš klub urobil. Určite si zaslúžil takúto poctu," dodal hviezdny strelec.

Pravdepodobný budúci člen Hokejovej siene slávy v Toronte bol hráčom Bostonu 14 sezón a v drese Bruins zažil najväčšie úspechy v profilige. Ako kapitán doviedol klub k zisku Stanleyho pohára v roku 2011, dva roky predtým získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. Vo finále si s Bruins zahral trikrát. Do Bostonu prišiel v sezóne 2006/2007 ako voľný hráč, predtým hral za Ottawu Senators a New York Islanders.

Predtým ako Chára so synmi vhodili buly, na svetelnej kocke v TD Garden sa zobrazil nápis "Ďakujeme Zdeno Chára" a vo videu pripomenuli divákom slávne momenty Slováka v drese Bostonu. Nechýbal ikonický záber na Cháru pred piatym zápasom finále play off v roku 2019 proti St. Louis Blues, na ktorý nastúpil slovenský obranca so zlomenou sánkou so špeciálnym chráničom.

Nasledoval ďalší ikonický moment, keď Chára v roku 2011 dvihol nad hlavu Stanley Cup. Tieto zábery dvihli na nohy fanúšikov v bostonskej hale, ktorí svojho bývalého kapitána privítali potleskom.

Hráči Bostonu mali pred stretnutím, ako aj na pozápasových rozhovorov s médiami na sebe oblečené tričká s nápisom "Ďakujeme Big Zee" s fotografiou Cháru v drese s číslom 33. Tréner Bostonu Jim Montgomery, ktorý nahradil v lete na lavičke Brucea Cassidyho, síce Cháru nikdy neviedol, ale má k slovenskému obrancovi veľký rešpekt.

Dojalo ho, ako Chára na tlačovej konferencii, kde oznámil koniec kariéry, hovoril o dôležitosti rodiny. "Veľa som počul o jeho charaktere, o tom, aký je človek a aké má hodnoty. Som mu vďačný aj ja, pretože viem, aká je kultúra v našej šatni a myslím si, že práve on tu veľa zmenil," povedal Montgomery.

Pod líderským vedením Cháru postúpil Boston do play off v 11-tich zo 14 sezón, z toho trikrát sa prebojoval do finále (2011, 2013 a 2019). Stanleyho pohár vybojovali Bruins v roku 2011 v epickej sedemzápasovej finálovej sérii s Vancouverom Canucks. Chára odohral 14 zápasov číslo sedem, najviac zo všetkých hráčov v histórii NHL.

"Je to chlapík, ku ktorému mám veľký rešpekt, pretože po príchode do Bostonu úplne zmenil kultúru v klube," uviedol útočník Bruins Nick Foligno, ktorý s Chárom zvádzal ostré súboje ako protihráč.

"Spôsob, akým na sebe pracoval a aký mal prístup k svojim povinnostiam, je niečo úžasné. Bol neskutočný líder a páči sa mi, že je rodinne založený človek. Vážim si, že som hral proti takej legende a viem, čo všetko pre tento klub a toto mesto spravil. Túto ceremóniu si plne zaslúžil," dodal Foligno a zaspomínal si aj na tvrdé strety so slovenským zadákom pred bránkou počas presiloviek.

"Musel som si kvôli nemu dať špeciálny chránič, pretože miloval kroščeky," smial sa Foligno. "Hoci to s ním bolo ťažké, rešpektovali sme ako hráči. Bol tvrdý, nekompromisný, ale aj preto mal takú úspešnú kariéru."

Chára je v počte odohratých zápasov v drese Bostonu (1023) na šiestom mieste v klubovej histórii a v počte bodov spomedzi obrancov (481) mu patrí tretie miesto za Rayom Bourqueom (1506) a Bobbym Orrom (888). Dres Bostonu si obliekal v rokoch 2006-2020 a celý čas bol kapitán tímu.

Spoločne s Ditom Clapperom bol druhý najdlhšie slúžiaci kapitán Bruins, o jednu sezónu dlhšie mal "céčko" na drese Bourque. Celkovo odohral Chára v profilige 1680 zápasov v základnej časti, najviac spomedzi obrancov v histórii NHL.