Veľký žiaľ v poprednej stajni Formuly: Zomrel majiteľ († 78) Red Bullu

Spoluzakladateľ spoločnosti Red Bull vlastnil vo Formule 1 rovnomenný popredný tím, za ktorý v súčasnosti jazdí úradujúci majster sveta Max Verstappen z Holandska.

Mateschitz založil spoločnosť na výrobu energetických nápojov v polovici 80-tych rokov a okrem motorizmu spojil značku aj s mnohými extrémnymi športami, hokejom či futbalom. V jeho vlastníctve bol napríklad aj bundesligový futbalový klub RB Lipsko.

Dietrich Mateschitz, co-founder of Red Bull and owner of its F1 team, has died at age 78 pic.twitter.com/6va2B70n2m