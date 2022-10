Zápasníčka Oktagonu posiela ženám jasný odkaz: Zápas je oproti pôrodu nič!

Slovensko aktuálne reprezentujú v Oktagon MMA len dve úspešné bojovníčky, ktorými sú Monika Chochlíková z Trenčína a Lucia Szabová z bratislavského Hanuman Gymu.

Szabová je víťazkou 4. série Oktagon Výzvy, jej skóre v MMA je 6-0, pričom trikrát zvíťazila v rámci prvého kola. Poslednýkrát obľúbenú „Silent Killer“ v klietke fanúšikovia videli v rámci júna 2021 pri výhre nad Corneliou Holm.

Počas Oktagon 31 v pražskej O2 Aréne totiž oznámila, že je tehotná. Organizácia sa rozhodla jej spätnú cestu do klietky po tehotenstve zmapovať v dvanásť-dielnom seriály s názvom – Cesta za snom.

Mladá 24-ročná zápasníčka si prešla náročnejším obdobím. „Kúpili sme s partnerom Andrejom byt, ale keďže sa nám ho nepodarilo prerobiť, museli sme bývať od seba. Bolo to ťažké, keďže sme sa videli len v piatok a sobotu. Ako sa narodil malý, je to tisíckrát lepšie, keďže už konečne bývame vo svojom.“

Dvojici sa narodil synček s menom Dragan. „Boli sme raz na dovolenke v Chorvátsku a padla téma – mená detí. A ja som povedala, že sa mi páči Dragan a on zareagoval, že aj jemu sa to páči. Andrej to mal dokonca ako názov telefónu, ktoré sa vám zobrazí pri vyhľadávaní zariadení. Takže nebolo o čom (úsmev),“ prezradila Lucka.

Silná bojovníčka je na bolesť a náročné fyzické situácie zvyknutá, pôrod je podľa nej trošku iná káva. „Nebol to náročný pôrod, ale poslednú hodinu som mala poriadne bolesti. Zápas je oproti tomu nič, keďže v súboji máš adrenalín, ale tu cítiš všetko."

„Prvé dni som si hovorila, že už kvôli pôrodu nechcem ďalšie dieťa. Vcelku rýchlo ma to prešlo, teraz to vnímam tak, že by som to absolvovala aj zajtra,“ pokračovala Szabová.

Návrat do klietky je v prípade matiek bežnou záležitosťou v rámci svetových organizácii. Aktuálne však jedna z najlepších zápasníčok na boj nemyslí. „Teraz mám len malého a úprimne mi to úplne stačí. Myslím, že zhruba o tri týždne pôjdem trénovať, no návrat nebudem až tak hrotiť."

„Prvé dva-tri týždne som mala pocit, že mi nič nechýba, nič iné ako malý ma nezaujímalo, čo je keď máš dieťa asi normálne. Teraz mi to už trošku začína chýbať,“ pokračovala mladá bojovníčka, ktorej návrat by sa mohol podľa očakávania aj zo strany organizácie v roku 2023.