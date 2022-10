Zlé správy spoza veľkej mláky: Slafkovský je zranený!

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa zranil a nenastúpi v nočnom zápase zámorskej NHL proti Dallasu Stars. Jeho klub Montreal Canadiens o tom informoval na sociálnych sieťach.

Osemnásťročný útočník, ktorého si Montreal vybral z prvého miesta tohtoročného draftu, má menšie zranenie v hornej časti tela a jeho stav budú posudzovať na dennej báze.

Juraj Slafkovsky a subi une blessure au haut du corps. Il est évalué au jour le jour.



Juraj Slafkovksy is day-to-day with an upper-body injury. — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 22, 2022

Slafkovský sa nezúčastnil ani na rannom rozkorčuľovaní Canadiens, do ktorého sa po zraneniach zapojili Joelovia Armia a Edmundson, no do domáceho zápasu s Dallasom nezasiahnu ani oni.

Slafkovský doteraz odohral všetkých päť duelov Montrealu v sezóne, v poslednom s Arizonou (6:2) strelil svoj prvý gól v NHL a po stretnutí ho vyhlásili za prvú hviezdu duelu. Na jeho mieste vo štvrtej formácii po boku Jakea Evansa a Mikea Hoffmana korčuľoval na tréningu Rem Pitlick.