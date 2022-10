Štart nového ročníka Svetového pohára žien v Söldene prekazil dážď: Zdravie je prvoradé, reaguje Vlhová

Fanúšikovia Petry Vlhovej (27) sú sklamaní. Pre nepriaznivé počasie v Söldene sa neuskutočnil sobotňajší obrovský slalom žien, ktorým mala odštartovať sezóna Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Rakúski usporiadatelia najprv začiatok naplánovaný na 10.00 h posunuli, ale vzápätí kvôli padajúcemu dažďu so snehom a zlej viditeľnosti program zrušili.

Predpoveď počasia organizátorom nedávala šancu na zlepšenie podmienok, dnes majú na programe preteky muži. „Je to tak, že dnes nedokážeme včas pripraviť trať vhodnú na preteky. Je to otázka bezpečnosti, ako zo športového hľadiska, tak aj z pohľadu práce na trati,“ povedal technický riaditeľ pretekov FIS Markus Mayr.

„Stalo sa to najhoršie, čoho sme sa obávali. Dážď, sneh..., zjazdovku nám to rozmáčalo. Aj pre všetkých pracovníkov je nebezpečné sa na svahu pohybovať,“ dodal.

Do pretekov bolo prihlásených 68 lyžiarok vrátane slovenskej hviezdy Petry Vlhovej. „Dozvedela som sa to presne o 7.45. Ešte som nebola na svahu, a tak som si zašla na raňajky. V jedálni som čakala, čo bude. To je vec, ktorú nemám rada, lebo človek nevie, čo bude,“ povedala pre RTVS Vlhová.

Obhajkyňa malého glóbusu za slalom sa na štart nového ročníka prestížneho seriálu tešila. „Som smutná, na druhej strane som rada, že to urobili, keďže podmienky nie sú ideálne. Počasiu nerozkážeme. Tým, že pršalo a snežilo, asi sneh nebol ideálny, navyše bolo teplo a podklad by nebol o. k. Zdravie je prvoradé. Oni vedia, čo robia,“ pokračovala druhá žena celkového poradia z uplynulej sezóny SP.

Vlhová si v sobotu aspoň zatrénovala. Tým, kedy sa uskutoční náhradný obrák za Sölden, sa netrápi. „Zbalíme sa a ideme domov. Budeme na Slovensku dlhšie, na slalom do Levi odchádzame až 3. novembra. Začnem trochu cvičiť v posilke, aby som nabrala svaly,“ pokračovala Petra.

„Kde to preložia, tam to preložia. Mám to všetko otvorené. Ak by povedali, že ideme v pondelok, nie je problém, som pripravená na všetko. Bude mi to jedno a budem tam pretekať,“ uzavrela.

Dôvody zrušenia pretekov:

- padal dážď so snehom

- podklad bol rozmočený

- nedokázali pripraviť trať

- strach o bezpečnosť