Hokejista Róbert Lantoši sa postupne udomácňuje v Mladej Boleslavi: Tréneri ma prerobili na centra!

Zvyká si na novú súťaž, nový klub i novú pozíciu. Reprezentačný hokejový útočník Róbert Lantoši (27) oblieka od leta dres Mladej Boleslavi, kde však nehrá na obľúbenom pravom krídle, ale tréneri sa ho snažia prerobiť na centra.

Aj preto sa z obávaného strelca stáva vynikajúci nahrávač, veď po trinástich dueloch má už na konte sedem gólových prihrávok!

Lantoši prestúpil do Boleslavi v tomto lete po ročnom pôsobení vo švédskej lige a prvýkrát vo svojej kariére brázdi po českých klziskách. „Samozrejme, že si na nový klub i súťaž postupne zvykám, ale musím povedať, že česká liga je naozaj veľmi kvalitná."

„Tu môže každý zdolať každého, je tu veľa špičkových hokejistov a aj rozdiely v tabuľke sú naozaj minimálne. Jediné, čo ma trošku prekvapilo, že padá v zápasoch málo gólov a hrá sa dosť defenzívne,“ povedal na úvod pre Nový Čas Róbert Lantoši.

ČLOVEK SA UČÍ STÁLE

Reprezentačný útočník zatiaľ čaká v Česku na premiérový gól, na svojom konte má zatiaľ po trinástich zápasoch sedem bodov za nahrávky. Je to spôsobené aj tým, že tréneri z neho urobili prvého centra.

„Človek sa učí celý život a toto je zase niečo nové pre mňa. Tréneri prišli za mnou v príprave, či som schopný hrať centra, pretože s nimi máme v tíme problémy, tak som im povedal, že áno. Je to však iná pozícia, musíte hrať inak, takže sa do toho postupne dostávam, ale zatiaľ som spokojný. Verím, že čoskoro padne aj nejaký gól,“ pokračoval s úsmevom Robo, ktorý prezradil aj klubové ambície v tomto ročníku. „Byť v top štvorke, takže ísť priamo do play-off a potom sa uvidí.“

NA SKOK DO PRAHY

Spoločnosť v Boleslavi robí nášmu hokejistovi aj snúbenica Aneta a okrem hokeja si pochvaľuje aj život mimo ľadu. „Z Boleslavi to máme autom pár kilometrov do Prahy, takže keď je voľno, vybehneme na kávičku či do nejakej reštaurácie. V tíme mám aj dvoch krajanov, Mária Luntera a Adama Jánošíka, takže tiež spolu trávime dosť času,“ dodal na záver Lantoši, ktorý by nemal chýbať ani v nominácii na novembrový Nemecký pohár v Krefelde.