Manželka Beckhama šokuje otvorenosťou: Má ho obrovský, ako výfuk traktora!

O chúlostivých témach nemá problém diskutovať! Victoria Beckhamová nedávno všetkých poriadne zaskočila, keď otvorene prehovorila o prirodzení svojho slávneho manžela Davida.

V rozhovore pre americký časopis Allure došlo aj k pikantnejším témam. „Som hrdá na to, že máme stále dobrý sexuálny život. Proporcie Davida sú správne,“ otvorene prezradila na margo svojho manžela Victoria Beckhamová.

Bývalý úspešný anglický futbalista po konci profesionálnej kariéry viackrát predstúpil pred fotoaparáty, aby sa stal modelom propagácie spodnej bielizne. „Má ho obrovský. Dalo by sa povedať, že je to výfuk traktora. Môžete to vidieť v reklamách. Všetko je to jeho,“ bez servítky sa snažila nájsť vhodné prirovnanie matka štyroch detí.