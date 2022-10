Petra Vlhová po zrušenom obrovskom slalome vyrazila domov: Rozhodnutie organizátorov rešpektuje

V piatok sa v rakúskom Söldene uskutočnilo po troch rokoch žrebovanie štartových čísel na podujatí Svetového pohára alpských lyžiarok a mnohí fanúšikovia i pretekárky so Slovenkou Petrou Vlhovou (27) sa tešili na obrovský slalom. Počas dňa fúkal silný vietor, no väčšie vrásky robila organizátorom predpoveď počasia na sobotu. Tá hovorila o daždi a čierny scenár sa napokon naplnil.

Jury a organizátori museli prvé preteky sezóny zrušiť. „Prvá esemeska prišla o 6.50, že sa posúva štart o hodinu, tak sme čakali. O 7.45 prišla ďalšia, že pre nepriaznivé počasie a zlú predpoveď zrušili preteky. Od nás išli ešte predtým hore na kopec ´servisák´ a kondičný a aj tréner s asistentom. Peťa bola ešte na raňajkách," uviedol manažér tímu Boris Vlha.

Pôvodne sa malo súťažiť o 10.00 a 13.05 h. V Söldene napadol v noci čerstvý sneh a pršalo. „Vlastne ani neviem, prečo to zrušili. Ale myslím si, že preto, že trochu pršalo a snežilo a sneh nebol ideálny. Bolo aj teplo a podložka nebola asi ideálna. Rozhodli sa takto, pre nich je naše zdravie prvoradé. Rešpektujeme to," uviedla Vlhová.

Slovenská lyžiarka si tak po oznámení negatívnej správy zacvičila a vyrazila domov. „Do Levi ideme 3. novembra. Po príprave v Argentíne som bola týždeň doma, ale nebol veľmi čas na oddych. Teraz si trochu zacvičím a budem trénovať aj v posilňovni. Uvidíme potom, či pôjdeme do Lechu," dodala Vlhová. V stredisku Lech/Zürs sa 12. novembra uskutočnia paralelné preteky, slalom vo Fínsku je na programe 19. a 20. novembra.

To, či „obrák" zo Söldenu nahradia v inom stredisku, zatiaľ nie je známe: „Ja sa nad tým nezamýšľam, ale snáď to preložia. Ja som vedela, že bude pršať, ale neriešim nič. Ak príde niečo nové, aj keby sa malo ísť pretekať v pondelok, som na všetko pripravená. Ja sa to snažím brať tak, aby som sa rýchlo prispôsobila každej zmene."

Vlhová sa tak nemohla na úvod sezóny porovnať s konkurentkami: „V podstate mi to je jedno, ja som egoista, pozerám sa sama na seba. Bolo by pekné sa porovnať, ale na druhej strane, neriešim to, že som ich nevidela."